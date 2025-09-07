Slušaj vest

Građani koji se protive blokaderskom maltretiranju i danas će ustati i izaći na ulice širom Srbije od 18.30 časova. Najavljena su porodična okupljanja u 120 mesta, a poruka će, kao i na svim prethodnim, biti neophodnost da se vratimo u normalne tokove života, bez blokada i zaustavljanja svakodnevnog života.

Mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija uvek braniti svoje i čuvati mir i nagovestio da očekuje da današnji skupovi okupe oko 130.000 ljudi.

- U nedelju će biti održani skupovi širom Srbije na kojima očekujem više od 130.000 ljudi. Pozivam sve te građane da ne primenjuju nasilje i da ne odgovaraju nasiljem na nasilje, makar ih bilo i 15:1, da se ponašaju odgovorno, da se ponašaju ozbiljno - kazao je Vučić.

Skupovi protiv nasilja i blokada biće održani u Adi, Aleksincu, Alibunaru, Apatinu, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Batočini, Baču, Bačkoj Palanci, Bačkoj Topoli, Bačkom Petrovcu, Beloj Crkvi, Beloj Palanci, a u Beogradu na nekoliko lokacija - Borča, Banjica, Zemun centar, Grocka, Kaluđerica, Leštane...

Lokacije

Takođe, građani se okupljaju i u sledećim mestima: Beočin, Bečej, Bojnik, Bor, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Čačak, Čoka, Crna Trava, Ćuprija, Dimitrovgrad, Doljevac, Inđija, Irig, Ivanjica, Kanjiža, Kikinda, Knjaževac, Kosovska Mitrovica, Kovačica, Kovin, Kragujevac naselje Vinogradi, Kraljevo, Kruševac, Kula, Kuršumlija, Kučevo, Lajkovac, Lebane, Leskovac, Loznica, Lučani, Mali Iđoš, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Mionica, Negotin, Niš Crveni krst, Nova Crnja, Nova Varoš, Novi Bečej, Novi Kneževac, Novi Sad, Obrenovac, Odžaci, Opovo, Osečina, Pančevo, Paraćin, Petrovac, Pećinci, Pirot, Plandište, Požarevac, Požega, Priboj, Prijepolje, Prokuplje, Raška, Ruma, Šabac, Senta, Sečanj, Šid, Smederevo, Smederevska Palanka, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Subotica, Temerin, Titel, Topola, Trgovište, Ub, Varvarin, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Vladičin Han, Vlasotince, Vranje Vranjska Banja, Vrbas, Vrnjačka Banja, Vršac, Žabalj, Žabari, Zaječar, Žitište, Žitorađa, Zrenjanin...