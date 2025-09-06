Slušaj vest

Ovogodišnji protestni Prajd, kako ga je nazvala lično kuma manifestacije Olivera Kovačević, bivša urednica Zabavnog programa Radio-televizije Srbije i supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, održava se danas u Beogradu.

Interesantno je da je ovo prvi put da je Prajd politizovan i stavljen u službu blokaderske agende, pa je tako pred protestnu "Prajd šetnju" reporter Kurira zabeležio blokaderske parole poput "Pumpaj", ali i uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

1/20 Vidi galeriju Blokaderske parole na Prajdu Foto: Nemanja Nikolić

Šetnja će početi u 16 časova iz parka Manjež, a učesnici su odatle krenuli Nemanjinom ulicom do Trga Slavija, zatim Beogradskom do Pravnog fakulteta, Bulevarom Kralja Aleksandra, Resavskom, ulicama Kralja Milana i Kneza Miloša do Vlade Srbije, odakle su se vratili u Manjež.

Šesnaest minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu održaće se na kultnom blokaderskom mestu - ispred Pravnog fakulteta.

Kako su naveli organizatori, govore će držati "studenti i žrtve policijske brutalnosti".

Sve to, uz činjenicu da je kuma Prajda Olivera Kovačević, pokazuje da ovogodišnji Beograd Prajd nije imao nikakve veze s pravima LGBT zajednice već sa političkim ciljevima i obojenom revolucijom.