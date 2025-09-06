POČEO PRVI BLOKADERSKI PRAJD: Krenula šetnja na čelu sa Đilasovom Oljom - političke poruke protiv Vučića i SNS (FOTO)
Kuma ovogodišnjeg Prajda Olivera Kovačević, bivša urednica Zabavnog programa Radio-televizije Srbije i supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, stigla je na manifestaciju nešto posle 16 časova obučena u belo.
Protestna šetnja ovogodišnjeg Prajda počela je danas u Beogradu malo posle 17.30 časova.
Protestni Prajd, kako ga je nazvala lično Olivera Kovačević, ove godine je politizovan i stavljen u službu blokaderske agende.
Tako je pred protestnu "Prajd šetnju" reporter Kurira zabeležio blokaderske parole poput "Pumpaj", ali i uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
Protestna šetnja krenula je iz parka Manjež, a učesnici odatle idu Nemanjinom ulicom do Trga Slavija, zatim Beogradskom do Pravnog fakulteta, Bulevarom Kralja Aleksandra, Resavskom, ulicama Kralja Milana i Kneza Miloša do Vlade Srbije, odakle će se vratiti u Manjež.
Šesnaest minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu održaće se na kultnom blokaderskom mestu - ispred Pravnog fakulteta.
Kako su naveli organizatori, govore će držati "studenti i žrtve policijske brutalnosti".
Podsećamo, sve to, uz činjenicu da je kuma Prajda Olivera Kovačević, pokazuje da ovogodišnji Beograd Prajd nije imao nikakve veze s pravima LGBT zajednice već sa političkim ciljevima i obojenom revolucijom.
- LGBT ljudi Srbije bolje od svih razumeju šta mržnja može da učini čoveku koji samo želi da živi kao svi i da ima zakonska i ljudska prava, kao svi. Ne moramo biti isti, ne moramo se voleti, ali moramo omogućiti svim ljudima da žive slobodno. To je mera zdravog duštva - rekla je ranije Kovačević.