U mestima širom Srbije i večeras će biti održana okupljanja građana koji se protive blokadama sa kojih će, kao i na prethodnm skupovima, biti poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu.

Građani će se okupiti od 18.00 časova u 120 mesta, opština i gradova, posle čega su predviđene i mirne šetnje protv blokada.

Okupljanja su, pored ostalih mesta, predviđena u Beogradu, Nišu, Čačku, Baču, Subotici, Bačkoj Topoli, Obrenovcu, Kaću, Ivanjici, Kanjiži, Kikindi, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Aleksincu, Apatinu, Aranđelovcu, Bačkoj Topoli, Bačkom Petrovcu, Kosovskoj Mitrovici, Leskovcu, Novom Sadu, Pančevu, Šapcu...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas prisustvovati skupu protiv blokada i naveo da je u pitanju porodični skup koji će biti miran i sa kog će biti poslata poruka kakvu Srbiju želi većina njenih građana.

- Ja ću da učestvujem sutra. I tu neće biti policije. I neće ih niko napasti, napadaju samo one koji trpe batine. Policiju napadaju zato što znaju da su naši čuvari reda trpeljivi - rekao je Vučić u subotu za TV Pink.

Predsednik je ranije rekao i da na današnjem okupljanju očekuje više od 130.000 građana.

Predsednik SNS Miloš Vučević najavio je da će danas biti održani skupovi protiv blokada u 120 mesta.

- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - rekao je Vučević.

I ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić Kovačević rekla je da će se danas pridružiti porodičnim okupljanjima koja se nastavljaju u Srbiji kako bi pružila podršku ljudima koji žele da pošalju poruku da ne žele blokade, već razvoj zemlje.

Ona je kazala je da će danas biti u Beogradu, a najavila je da će okupljanja biti i u Nišu.

Skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje, a prošle nedelje više od 103.000 građana okupilo se u 95 mesta, među kojima su bili i veliki gradovi - Beograd, Novi Sad, Kragujevac.

Sa skupova je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život - da se slobodno kreću, rade i uče.

Nakon okupljanja održane su mirne šetnje, a pored zastava Srbije učesnici su nosili transparente i balone sa natpisima - "Ne damo Srbiju, "Građani protiv blokada", "Hoću da učim", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim".

Okupljeni su naveli da žele povratak normalnom životu i da im je dosta blokada, da žele da se deca vrate u škole, studenti na fakultete i da imaju mir i stabilnost.