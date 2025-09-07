"OGROMAN NOVAC SE SLIVA KOD BLOKADERA" Gojković: Čeka se samo momenat kada će sve biti razotkriveno i prikazano javnosti
Moram da naglasim da ne postoji spontanost kada je nešto dobro organizovano, a mi vidimo sada, potpuno ogoljeno, kako ta organizacija izgleda, rekla je za Novo jutro na TV PINK, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković. Komentarišući scene koje su se mogle videti u petak, ali i danima unazad u Novom Sadu, Gojković je rekla da je očigledno da je taj grad od samog početka meta pokušaja sprovođenja obojene revolucije i dodaje da to nije ni malo slučajno.
- Ogroman novac se sliva kod tih takozvanih blokadera. To nisu nikakvi blokaderi, a još manje studenti. Vidimo da tu nema studenata, to su ljudi koji su dobro obučeni da sprovode akcije i da napadaju veoma organizovano sa oružjem i oruđem pripadnike MUP-a, koji rade svoj posao - rekla je Gojković.
Kako kaže, policija štiti državu i to treba govoriti svaki dan i dodaje da su normalni, obični ljudi potpuno svesni toga.
- Kada je policajac životno ugrožen, a poznajem i lično neke od njih, koji su prilikom tih dešavanja bili tamo i kažu da su ih gađali velikim kamenjem, koje je bilo pripremnjeno. Takođe, udarali su ih palicama i motkama, pokušavajući da ih ubiju. Šta je zadatak pripadnika MUP-a? Da brani državu i pokušaj da se sruše institucije. Ovde se ne nudi ama baš ništa novo niti drugačije, već se nudi apsolutna anarhija - rekla je Gojković.
Ona je rekla da je ogroman novac stigao u državu i da se čeka momenat kada će sve biti razotkriveno i prikazano javnosti. Dodaje da se to neće svideti delu javnosti koji misli da je to sve u redu.
- Mnogi ljudi nisu iz Novog Sada koji dolaze da prave ovaj haos, ali postoji uvek i deo društva koji politički misli da treba nešto drugačije i to je druga priča i to je normalno. Međutim, sada odgovorno tvrdim da je ovo sve ozbiljno organizovano i da tu nema nikakve spontanosti - rekla je Gojković.
Kako kaže, mnogi ni ne razumeju u čemu učestvuju kada odu na ulicu i pridruže se tim ljudima.
- Kada se sve ovo proučava, televizije poput N1, neizostavni su deo cele ove slike. Oni proglašavaju heroinom protesta devojku koja se popela na trafiku da se zaštiti navodno od policije. Devojka, takozvana heroina protesta, kako oni to pokušavaju da prikažu ljudima, imala je tu štek kamenja i odatle je gađala policajce koji su bili tu na ulici - rekla je Gojković.