Slušaj vest

Moram da naglasim da ne postoji spontanost kada je nešto dobro organizovano, a mi vidimo sada, potpuno ogoljeno, kako ta organizacija izgleda, rekla je za Novo jutro na TV PINK, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković. Komentarišući scene koje su se mogle videti u petak, ali i danima unazad u Novom Sadu, Gojković je rekla da je očigledno da je taj grad od samog početka meta pokušaja sprovođenja obojene revolucije i dodaje da to nije ni malo slučajno.

- Ogroman novac se sliva kod tih takozvanih blokadera. To nisu nikakvi blokaderi, a još manje studenti. Vidimo da tu nema studenata, to su ljudi koji su dobro obučeni da sprovode akcije i da napadaju veoma organizovano sa oružjem i oruđem pripadnike MUP-a, koji rade svoj posao - rekla je Gojković.

Kako kaže, policija štiti državu i to treba govoriti svaki dan i dodaje da su normalni, obični ljudi potpuno svesni toga.

- Kada je policajac životno ugrožen, a poznajem i lično neke od njih, koji su prilikom tih dešavanja bili tamo i kažu da su ih gađali velikim kamenjem, koje je bilo pripremnjeno. Takođe, udarali su ih palicama i motkama, pokušavajući da ih ubiju. Šta je zadatak pripadnika MUP-a? Da brani državu i pokušaj da se sruše institucije. Ovde se ne nudi ama baš ništa novo niti drugačije, već se nudi apsolutna anarhija - rekla je Gojković.

Ona je rekla da je ogroman novac stigao u državu i da se čeka momenat kada će sve biti razotkriveno i prikazano javnosti. Dodaje da se to neće svideti delu javnosti koji misli da je to sve u redu.

- Mnogi ljudi nisu iz Novog Sada koji dolaze da prave ovaj haos, ali postoji uvek i deo društva koji politički misli da treba nešto drugačije i to je druga priča i to je normalno. Međutim, sada odgovorno tvrdim da je ovo sve ozbiljno organizovano i da tu nema nikakve spontanosti - rekla je Gojković.

Kako kaže, mnogi ni ne razumeju u čemu učestvuju kada odu na ulicu i pridruže se tim ljudima.