Napadima na predsednika Aleksandra Vučića, Kurti je još jednom priznao veliku istinu - da snažno podržava blokadere širom Srbije kako bi na vlast došli oni koji bi zaustavili našu zemlju, odrekli se Kosova i Metohije i našeg naroda koji tamo živi, navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića.

Petković ističe da i zato "blokaderi i organizuju proteste protiv Vučića, a ne protiv Kurtija, jer dok se Vučić bori za Kosovo i Metohiju, njihov mentor iz Prištine diriguje napad na predsednika Srbije, ali i srpski narod na Kosovu i Metohiji".

- U tome i leži razlog zbog kog blokaderi protestuju ispred srpske Vlade i srpskih institucija u Beogradu, a ne protiv Kurtija u Prištini koja je odgovorna za teror nad našim narodom. U srcu Evrope, narod koji je najviše progonjen i ugnjetavan su Srbi na KiM i to sve po nalogu diktatora Aljbina Kurtija, zbog kog Srbi napuštaju KiM, on je taj koji hapsi ljude sa srpskim amblemima i natpisima, zatvara srpske institucije i progoni Srbe na verskoj, nacionalnoj i kulturnoj osnovi. Zato Kurti, kao nalogodavac blokadera, od početka otvoreno podržava proteste u Beogradu i obojenu revoluciju, ali kao što je obojena revolucija doživela slom, tako i njegovi snovi o tzv. nezavisnom Kosovu žive samo u njegovoj glavi - navodi Petković u saopštenju.

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti danas je izjavio "da su tokom ovih godina razotkrili pravo lice Aleksandra Vučića".