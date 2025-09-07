Slušaj vest

Napadima na predsednika Aleksandra Vučića, Kurti je još jednom priznao veliku istinu - da snažno podržava blokadere širom Srbije kako bi na vlast došli oni koji bi zaustavili našu zemlju, odrekli se Kosova i Metohije i našeg naroda koji tamo živi, navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića.

Petković ističe da i zato "blokaderi i organizuju proteste protiv Vučića, a ne protiv Kurtija, jer dok se Vučić bori za Kosovo i Metohiju, njihov mentor iz Prištine diriguje napad na predsednika Srbije, ali i srpski narod na Kosovu i Metohiji".

- U tome i leži razlog zbog kog blokaderi protestuju ispred srpske Vlade i srpskih institucija u Beogradu, a ne protiv Kurtija u Prištini koja je odgovorna za teror nad našim narodom. U srcu Evrope, narod koji je najviše progonjen i ugnjetavan su Srbi na KiM i to sve po nalogu diktatora Aljbina Kurtija, zbog kog Srbi napuštaju KiM, on je taj koji hapsi ljude sa srpskim amblemima i natpisima, zatvara srpske institucije i progoni Srbe na verskoj, nacionalnoj i kulturnoj osnovi. Zato Kurti, kao nalogodavac blokadera, od početka otvoreno podržava proteste u Beogradu i obojenu revoluciju, ali kao što je obojena revolucija doživela slom, tako i njegovi snovi o tzv. nezavisnom Kosovu žive samo u njegovoj glavi - navodi Petković u saopštenju.

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ DANAS SA NARODOM NA SKUPU PROTIV BLOKADA! Mirno porodično okupljanje sa kog će biti poslata poruka kakvu Srbiju želi većina njenih građana
Screenshot 2025-09-02 093957.jpg
PolitikaVUČIĆ POSLAO JAKU PORUKU: Srbija nije poklekla, stoji uspravno i nastaviće da vodi slobodarsku politiku
IMG-20250824-WA0176.jpg

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti danas je izjavio "da su tokom ovih godina razotkrili pravo lice Aleksandra Vučića".

- Videli ste da me je Vučić optužio da organizujem i rukovodim protestima tamo. To nije iznenađujuće; to se dešava sa svim diktatorima koji su se odvojili od svog naroda, koga ugnjetavaju i kome ne veruju. U okolnostima kada vođa ne veruje narodu, sve izgleda kao da je orkestrirano spolja. Aleksandar Vučić se suočava sa protestima koje organizuje narod Srbije, a ne premijer Kosova - rekao je Kurti.

Ne propustitePolitika"SLIKA I PRILIKA KURTIJEVE DEMOKRATIJE" Petković: Šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama
Screenshot 2024-12-01 092346.jpg
PolitikaKURTI POKUŠAO DA PROGURA RAŠIĆA! Petković: Pravno nasilje u prištinskom parlamentu neviđenih razmera
IMG-20250802-WA0321.jpg
PolitikaPETKOVIĆ SA SORENSENOM: Kurti sistematski sprovodi institucionalni i fizički teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић са Питером Соренсеном-1.JPG
SRBI NA KIMPETKOVIĆ O OTVARANJU MOSTA NA IBRU: Gaženje sporazuma iz dijaloga i šamar EU
whatsapp-image-20240129-at-1.54.17-pm-2.jpg