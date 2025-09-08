Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je danas da nedavno potpisani sporazum o vojnoj saradnji između Hrvatske i Slovenije ne vodi ka većem poverenju i bližoj saradnji u regionu.

On je istakao da su ovom regionu potrebni novi mostovi saradnje, a ne zidovi.

Đurić je za RTS rekao da se ne spori bilo kome da sarađuje u oblasti odbrane, ali da "bode oči" to što proces nije bio transparentan, niti inkluzivan.

- Nalazimo se u regionu koji je mnogo prošao u poslednjih 30 godina. Stvaranje dodatnih saveza, a da se o tome ne konsultuje i ne razgovara sa zemljama u susedstvu otvara mnoga pitanja i izaziva zabrinutost - rekao je Đurić i dodao da niz drugih zemalja takođe nisu konsultovane niti pozvane da uzmu učešće.

On je poručio da je, imajući u vidu šta se dešavalo u regionu pre 30 godina, neophodno da se o bezbednosnim pitanjima transparentno komunicira između zemalja u regionu te da netransparentni procesi ne treba da postanu pravilo.

Slovenija i Hrvatska potpisale su nedavno sporazum o vojnoj saradnji tokom zvanične posete slovenačkog ministra odbrane Boruta Sajovića Zagrebu.