Predsednik Vučić je i opisao šta se dešavalo.

- Rekao sam našim ljudima da se sklone i prošetaju, iako ih je mnogo više, pametniji uvek popušta. Pokušali su da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, hteli su tuču, a mi smo rekli - pomerite se, mi nećemo tuču sa braćom i sestrama. Vidimo da ih je malo, ali pametniji popušta. Najvažnije je da čuvamo mir, stabilnost, sigurnost i bezbednost za ljude", rekao je Vučić tokom sinoćne šetnje sa žiteljima Borče.

Aleksandar Vučić u Borči Foto: Printskrin

Građanima je kazao i da su sinoć održani skupovi u mnogo mesta u Srbiji.

- Ima sve više ljudi, tu su i Obrenovac i Leštane i Zemun i Banjica i po Srbiji mnogo mesta, rekao je i dodao da će na skupovima građana protiv blokada biti još više ljudi, jer se oslobađaju straha.

 - Ovi ljudi nemaju rezervnu otadžbinu, samo žele da budu svoji na svome, da žive slobodno, da mogu da rade, da se kreću i to ne možete da pobedite, kazao je Vučić dodavši da ljudi na skup nisu došli zbog njega već zbog Srbije, sebe i svoje dece.

- Kad smo zajedno i ujedinjeni, sve možemo da prevaziđemo, ljudi hoće stabilnost, budućnost za svoju decu, neće maltertiranje. Ovde policije i nema, jer nema potrebe da bilo koga obezbeđuje, zaključio je on rekavši da će biti još pritisaka na Srbiju.

Kurir.rs

