Građani protiv blokada i nasilja kojima smo svedoci već 9 mesecima na ulicama gradova, danas se okupljaju u 120 mesta širom Srbije, u mirnoj šetnji sa porodicama s pozivom svim građanima da se vratimo normalnom životu, bez blokada i zaustavljanja svakodnevnog života.

Mirna šetnja počinje u 18.30 časova, a kao i na prethodnim skupovima, građani izlaze sa porukom da žele ponovo normalno da žive sa svojim porodicama, bez blokada pod parolama: "Ne damo Srbiju", "Hoću da učim", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim".

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas prisustvovati porodičnom skupu protiv blokada, i sa kog se šalje poruka kako želi većinska Srbija da živi. Očekuje se više od 130.000 ljudi širom države.



18:15: Okupljanja širom Srbije

Građani su ponosno izašli na ulicama širom Srbije, te je u Staroj Pazovi osvanuo natpis "Hoću u pozorište bez politike".

18.05: Nasmejano Kraljevo!

Mladi ljudi i porodice sa decom — svi nasmejani — došli su da podrže svoje sugrađane u Kraljevu.

17.50: Građani na skupu u Borči

- Došao sam da podržim ljude koji su protiv blokada, želim sa svojim detetom da šetam u miru, slobodno, u veselju i idem gde god hoću i da se ne bojim ničega - poručio je učesnik skupa u Borči.

Kako se vidi, građani su izašli sa majicama na kojima je napisano "Ko koči Srbiju - koči narod!".

Borča - Građani protiv blokada

I bajkeri se pridružili sugrađanima u Borči.

Borča Bajkeri- Građani protiv blokada

17.45: Krenulo okupljanje u Novom Sadu

Među prvim mestima koja su ustala je i Novi Sad, gde su građani izašli sa jasnim ciljem — stop blokadama!

- Blokade su protivzakonita stvar i ovde sam da podržim ovaj skup, kako bi se svi vratili svojim obaveza, da nam niko ne uskraćuje slobodu kretanja, da se deca vrate u školu i da se vratimo svojim obavezama - istakla je učesnica skupa ispred kolone ljudi.

Novi Sad - Građani protiv blokada

Svi ustaju za normalnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak!

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

