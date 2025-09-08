Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je pristojna Srbija pobedila blokadere “strpljenjem, ljubavlju prema svojoj zemlji i podrškom“ onome što je država postigla sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.

Ona je gostujući na Informer televiziji istakla da su jučerašnja okupljanja građana koji žele mir i protive se blokadama pokazala da je ubedljivo većinska Srbija protiv blokaderskog nasilja.

- Divna, nasmejana, ponosna Srbija je još jednom rekla šta misli o politici predsednika Vučića. On je mudrošću i strpljenjem porazio blokadere - navela je Brnabić.

Ona je dodala da je predsednik Srbije strpljivim pristupom na kraju porazio blokadere, koji su želeli od početka da isprovociraju intervenciju, da bi onda pred strancima ispali žrtve.

Ne propustitePolitikaANA BRNABIĆ SE PRIDRUŽILA SKUPU PROTIV BLOKADA U BORČI Slikala se sa građanima, fenomenalna atmosfera na ulicama (VIDEO)
branbic.png
PolitikaBRNABIĆ PORUČILA ŠOLAKOVIM MEDIJIMA: Narod je uz Vučića jer ceni rad, rezultate i vidi posvećenost! Vaš jedini odgovor su mržnja i nasilje - u kom god obliku
Ana Brnabić 6.jpg

- Pred tim i takvim strancima, kao što je ovo dvoje - od kojih jedan evroposlanik iz Danke, a druga iz Grčke – koji su došli ovde da podrže nezakonit skup u Novom Sadu. Skup kakav nikada, takav neprijavljen i nasilan, ne bi bio dozvoljen u zemljama odakle dolaze, ali oni dođu i onda nam sa takvog skupa govore o vladavini prava - objasnila je predsednica parlamenta.

Prema njenim rečima, naši građani sve to vide i zato i propadaju blokaderski skupovi.

- Oni su poraženi, pobedila je Srbija nenasilja, Srbija mira i ona Srbija koja otvara radna mesta i koja je cenjena u svetu - zaključila je Brnabić.

Ne propustitePolitikaOD SUBOTICE DO ZVEČANA - SRBIJA JE POKAZALA SVOJE PRAVO LICE! Sjajne scene na velikim narodnim skupovima protiv blokada: TROBOJKE, MIR I "NE" MALTRETIRANJU
IMG-20250907-WA0494.jpg
Politika"REKAO SAM NAŠIM LJUDIMA DA SE SKLONE I PROŠETAJU, PAMETNIJI UVEK POPUŠTA" Vučić o Šapcu: Hteli su tuču, mi smo rekli - ne! Nećemo tuču s braćom i sestrama
IMG-20250907-WA0424.jpg
Politika"POKAZUJEMO PRAVO LICE SRBIJE" Mesarović: Građani protiv blokada poslali poruku jedinstva i snage
Svečana Sednica Vlade republike Srbije Boba Nikolić (3).jpeg
PolitikaMUP SE PONOVO OGLASIO POVODOM NAPADA NA POLICIJU U KOSJERIĆU: Opisao šta se sve događalo i kako su povređena 3 policajca, jedan teško sa potresom mozga
policija.jpg