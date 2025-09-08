Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je pristojna Srbija pobedila blokadere “strpljenjem, ljubavlju prema svojoj zemlji i podrškom“ onome što je država postigla sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.

Ona je gostujući na Informer televiziji istakla da su jučerašnja okupljanja građana koji žele mir i protive se blokadama pokazala da je ubedljivo većinska Srbija protiv blokaderskog nasilja.

- Divna, nasmejana, ponosna Srbija je još jednom rekla šta misli o politici predsednika Vučića. On je mudrošću i strpljenjem porazio blokadere - navela je Brnabić.

Ona je dodala da je predsednik Srbije strpljivim pristupom na kraju porazio blokadere, koji su želeli od početka da isprovociraju intervenciju, da bi onda pred strancima ispali žrtve.

- Pred tim i takvim strancima, kao što je ovo dvoje - od kojih jedan evroposlanik iz Danke, a druga iz Grčke – koji su došli ovde da podrže nezakonit skup u Novom Sadu. Skup kakav nikada, takav neprijavljen i nasilan, ne bi bio dozvoljen u zemljama odakle dolaze, ali oni dođu i onda nam sa takvog skupa govore o vladavini prava - objasnila je predsednica parlamenta.

Prema njenim rečima, naši građani sve to vide i zato i propadaju blokaderski skupovi.