"TRAMPOVA ADMINISTRACIJA IMA VIŠE SLUHA" Đurić: Strateški dijalog Srbije i Amerike počinje ove jeseni
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je na sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom dogovoreno da ove jeseni formalno počne strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Država.
- U Vašingtonu smo razgovarali o tome kako da unapredimo našu ekonomsku saradnju, kako da imamo veći nivo razumevanja oko tema koje su za nas važne, od Kosova i Metohije, stanja u BiH, do drugih strateška pitanja, saradnje u oblasti bezbednosti, odbrane, nauke i tehnologije, kulture i umetnosti - rekao je Đurić.
On je naveo da je prethodnih nekoliko godina ostvaren znatan napredak u pozicioniranju Srbije u novom svetlu u srpsko - američkih odnosa.
- Potrebna nam je snažnija pozicija u srpsko-američkim odnosima. Mislim da smo na jako dobrom putu, jer administracija predsednika Donalda Trampa ima više sluha od prethodne za potrebu da napravimo drugi tip odnosa - rekao je Đurić.
Kada je u pitanju bezbjednosna situacija u Srbiji, Đurić kaže da je za to najveći garant odgovorna politika, snažna vojska, saveznici i prijatelji Srbije u međunarodnoj zajednici.
Kurir Politika/ RTS