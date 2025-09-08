Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je na sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom dogovoreno da ove jeseni formalno počne strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Država.

- U Vašingtonu smo razgovarali o tome kako da unapredimo našu ekonomsku saradnju, kako da imamo veći nivo razumevanja oko tema koje su za nas važne, od Kosova i Metohije, stanja u BiH, do drugih strateška pitanja, saradnje u oblasti bezbednosti, odbrane, nauke i tehnologije, kulture i umetnosti - rekao je Đurić.

On je naveo da je prethodnih nekoliko godina ostvaren znatan napredak u pozicioniranju Srbije u novom svetlu u srpsko - američkih odnosa.

Ne propustitePolitika"OTVARA MNOGA PITANJA I IZAZIVA ZABRINUTOST" Đurić: Vojni sporazum između Hrvatske i Slovenije ne vodi ka većem poverenju u regionu
17.jpg
PolitikaĐURIĆ OSUDIO NEREDE U NOVOM SADU: Utvrditi ko su organizatori i počinioci nasilja, nepristrasno ih procesuirati
Marko Đurić (3).jpg

- Potrebna nam je snažnija pozicija u srpsko-američkim odnosima. Mislim da smo na jako dobrom putu, jer administracija predsednika Donalda Trampa ima više sluha od prethodne za potrebu da napravimo drugi tip odnosa - rekao je Đurić.

Kada je u pitanju bezbjednosna situacija u Srbiji, Đurić kaže da je za to najveći garant odgovorna politika, snažna vojska, saveznici i prijatelji Srbije u međunarodnoj zajednici.

Kurir Politika/ RTS

Ne propustitePolitikaMARKO ĐURIĆ U ŠPANIJI: Srbija vodi nacionalno odgovornu politiku pružene ruke
Marko Đurić (2).jpg
Politika"ČAST I PRIVILEGIJA": Ministar Đurić posetio Kraljevski institut Elkano u Madridu
Marko Đurić.jpg
Politika"NAROD SRBIJE TUGUJE SA VAMA": Đurić izrazio saučešće povodom tragedije u Lisabonu
a006.jpg
PolitikaMINISTAR ĐURIĆ O PANELIMA NA BLEDSKOM STRATEŠKOM FORUMU: Treba da se poštujemo, a svako prvo treba da počisti u svom dvorištu
269A3194 copy.jpg