Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da nema problem sa tim da razgovara sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, ali da ne vidi svrhu da se razgovara o stvarima koje se podrazumevaju i istakao da nema univerziteta ukoliko ne radi.

- Imali bismo o čemu da razgovaramo, ali zašto bismo razgovarali o stvarima koje bi trebalo da se normalizuju? Nisam se ja video ni sa 1.850 direktora srednjih i osnovnih škola, pa rade srednje i osnovne škole. Imao sam samo jedan sastanak sa direktorima beogradskih gimnazija. Samo jedan sastanak na kojem smo diskutovali kako da počne školska godina i kao što vidite, počela je školska godina - rekao je Dejan Vuk Stanković.

Kako je istakao, bilo bi interesantno da se sretne sa rektorom Vladanom Đokićem, ali to bi bilo interesantno uglavnom medijima.

Takođe, kako je naveo, s obzirom na to da je 20 godina bio politički analitičar, a "rektor Đokić je sada ušao u politiku, voleo bi da porazgovaraju o stanju demokratije i izbornim uslovima, jer on je potpisao da hoće da bude na studentskoj listi".

- Voleo bih da mi kaže svoj plan, kako namerava politički da se izjasni, pa da ja vodim s njim dijalog, analitički. To bih voleo, recimo, da vidim u studiju, da razmenimo možda po koju reč o politici, a zašto bih ja diskutovao s njim o primeni zakona o obrazovanju? - rekao je ministar.

Foto: Screenshot RTS

Navodeći da će "postati srpski Džon Stjuart u nekom trenutku", kazao je da bi mu rektor Đokić bio prvi gost. Istakao je i da on može da razgovara sa rektorom Đokićem i bilo kojim rektorom i bilo kojim dekanom o normalizaciji stanja na univerzitetu, odnosno o potpunoj deblokadi visokoškolskih ustanova i normalnom odvijanju nastave u dva semestra u tekućoj školskoj godini koja dolazi.

Na pitanje da li će inicirati takav razgovor, Stanković je naveo da će razmotriti tu opciju, ali da mu je trenutno stalo da se ispiti odvijaju nesmetano, da se poštuje dinamika ispitnih rokova, da studenti mogu da pokažu šta su i koliko naučili.

- I stalo mi je zaista da prestanu sukobi između policije i studenata. Nepotrebno je to. Studenti imaju apsolutno pravo na politički stav, ali ne mogu da zatvaraju fakultete i drugim svojim koleginicama i kolegama, studentima, da brane pravo na obrazovanje. Ne mogu svojim profesorima, koji nisu politički angažovani, da sprečavaju pravo na to. I ne mogu državu da provociraju - kazao je Stanković na K1 TV.

Na pitanje da li misli da postoji mogućnost da se 1. novembra ne krene sa normalnim održavanjem nastave na fakultetima, Stanković kaže da sve postoji kao mogućnost, ali da neće da veruje u tu opciju.

- Nisam naivan da isključujem tako radikalne odluke nekih ljudi. Ne govori mi sve da te odluke treba isključiti. Ali, hoću da verujem da smo izvukli pouku. Nema univerziteta ako ne radi, može da bude rektor Imanuel Kant - naglasio je Stanković.

Navodeći da su rektor Đokić, kao i drugi rektori i dekani, ozbiljni ljudi sa zavidnim naučnim karijerama, Stanković je upitao da li bi zaista trebalo sa ozbiljnim ljudima da razgovara o onome što se podrazumeva.

- Zašto bih sa Đokićem, koji je par ekselans intelektualac, koji ima i naučne radove, knjige, predavačko iskustvo, upravljačko iskustvo, razgovarao o stvarima koje se podrazumevaju? Pa on ima izvršeno ovlašćenje da koordinira nastavom. Šta ja to treba da mu pročitam? Da je on predstavnik Beogradskog univerziteta i da koordinira radom visokoškolskih ustanova kao dekan i ima izvršeno ovlašćenje kada se tiče toga. Je l' ja treba da ga podsećam ili bilo ko drugi? - naglasio je Stanković.

Kako dodaje, "podrazumeva se da ti ljudi znaju da te visokoškolske ustanove treba da funkcionišu".