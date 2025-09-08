Slušaj vest

Više od 126.000 ljudi okupio se sinoć u 111 mesta širom Srbije kako bi iskazali protivljenje blokadama i nasilju. Uprkos velikom broju okupljenih, nije zabeležen nijedan incident, već su građani svoj stav iskazali mirnom šetnjom i poslali poruke sloge i jedinstva.

S druge strane, incidente su izazivali blokaderi, pokušavajući da isprovociraju okupljene građane, koji na to nisu nasedali i napadajući policiju. Tako su u Kosjeriću trojica policajaca povređena, od kojih jedan ima potres mozga, o čemu se ranije danas oglasio MUP.

Dakle, oni koji su za nasilje, svađe i tuče pokušali su provokacijama da izazovu reakciju mirnih građana na prijavljenom skupu.

Građani protiv blokada širom Srbije Foto: Kurir

Slična situacija bila je i u Šapcu, a kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na skupu građana protiv blokada u Borči, u beogradskoj opštini Palilula, da je sve više ljudi na skupovima protiv blokada u Srbiji, kao i u Beogradu i dodao da su juče u Šapcu blokaderi pokušali da izazovu incident i stanu na put koloni, iako ih je bilo malo, ali da je pametniji popustio.

- Rekao sam našim ljudima da se sklone i prošetaju, iako ih je mnogo više, pametniji uvek popušta. Pokušali su da izazovu incident u Šapcu, da stanu nasred puta kojim ide velika kolona, hteli su tuču, a mi smo rekli: "Pomerite se, mi nećemo tuču sa braćom i sestrama". Vidimo da ih je malo, ali pametniji popušta. Najvažnije je da čuvamo mir, stabilnost, sigurnost i bezbednost za ljude - rekao je Vučić.

Jasno je da je predsednik ovo učinio u cilju očuvanja mira, stabilnosti i zaštite svih građana, uprkos nasilničkoj politici blokadera i njihovih sponzora, te su juče ipak pobedile slike jedinstva i sloge.

