Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da je centralna izborna komisija donela nelegalne i nelegitimne odluke koje se odnose na broj glasača i članova biračkih odbora za lokalne izbore, a koje su na štetu srpskog naroda i Srpske liste, koju Srbi većinski biraju i istakao da je ta stranka uputila žalbu vezano za te odluke.

- Pozivamo još jednom da Izborni panel za žalbe i predstavke reaguje, da CIK promeni diskriminatornu odluku, a međunarodnu zajednicu, pogotovo one institucije koje prate proces izbora da se najdirektnije uključe u rešavanje problema - rekao je Simić na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici.

Simić je istakao da se odlukom CIK-a diskriminiše najjača srpska partija na KiM i dodao da neko želi da političkim inženjeringom onemogući da građani glasaju za svoje predstavnike u lokalnim skupštinama ili na mestu gradonačelnika.

- Uputili smo žalbu u roku koji nam je dostavljen, sa svim elementima, međutim, podsećamo vas, i na parlamentarnim izborima smo takođe podneli žalbu i Izborni panel za žalbe i predstavke je presudio da je CIK prekršio zakon, ali CIK nije izmenio svoju odluku, napravio je još gorom i rokovi su bili takvi da mi nismo mogli da nominujemo druge članove biračkih odbora, iako je presuda bila u našu korist. Zato, pošto je rok za dostavljanje članova biračkih odbora 12. septembar ima dovoljno vremena da Izborni panel za žalbe i predstavke reaguje, a da CIK sprovede tu odluku i omogući ono što piše u izbornom pravilu, da CIK vodi računa da osigura pravičnu zastupljenost u biračkim odborima za sve zajednice - ukazao je Simić.

On je, poredeći broj glasača u 10 opština sa srpskom većinom za parlamentarne i lokalne izbore ove godine, naveo da se drastičan pad broja glasača, i naglasio da se to vidi pre svega u opštini Leposavić, gde je sada 1.508 glasača manje.

- Takođe, i u Severnoj Mitrovici je 1.264 glasača manje. Konkretno, uspeli smo da utvrdimo da su glasači u Severnoj Mitrovici obrisani iz biračkog centra 'Osnovna škola Sveti Sava' gde glasaju srpski glasači. Ovo je ogroman broj koji može drastično da utiče na rezultate izbora, kako za odbornike, isto tako i za izbor gradonačelika u našoj opštini - naveo je Simić.

Prema njegovim rečima, neverovatna je i činjenica da je u periodu kada su međunarodni predstavnici pozivali srpski narod i Srpsku listu da organizuju glasanje za opoziv gradonačelika, tada iz meseca u mesec rastao broj glasača u srpskim opštinama na severu, a sad je drastično smanjen.

"U opštini Zubin Potok to je 379, u opštini Zvečan 344, dakle govorimo o drastičnim smanjenjima. U našim opštinama južno od Ibra, pre svega u opštini Gračanica imamo drastično povećanje, više od 10 odsto je uvećan broj glasača, 2.444 lica je odjednom od februara do danas, što je biološki nemoguće, steklo pravo na glas", istakao je Simić.

Kada je reč o raspodeli mesta na biračkim mestima, Simić je rekao da Centralna izborna komisija nije želela da da odgovor predstavniku Srpske liste, iako su to zahtevali.

Simić navodi da u opštini Novo Brdo ima 23 biračka mesta, a da je Srpska lista na parlamentarim izborima osvojila 60 odsto glasova.

"Mi nemamo ni jednog predsedavajućeg na biračkom mestu. I ne samo to, nama fali devet članova biračkih odbora, što znači da u devet učionica Srpska lista neće moći da kontroliše ovaj izborni proces", ukazao je Simić i ukazao da je sa druge strane šest predsedavajućih u toj opštini dobilo Samoopredeljenje, koje je osvojilo 16,9 odsto glasova.

Navodeći da je Demokratska partija Kosova dobila isto šest predsedavajućih sa 5,8 odsto osvojenih glasova, da je Demokratski savez Kosova dobio isti broj sa svega 10 odsto osvojenih glasova, Simić je istakao da je Srpska lista bez ijednog predsedavajućeg sa 60 odsto osvojenih glasova, a da Alijansa za budućnost Kosova sa 1,7 odsto ima pet predsedavajućih biračkih odbora.