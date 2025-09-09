Slušaj vest

Vođe blokadera predvođene Dobricom Veselinovićem iz Zeleno-levog fronta otišle su u Strazbur da se žale na predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kini!

Naime, kopredsednica Evropskih zelenih Vula Ceci optužila je Vučića da "stvara dodatne tenzije i konfuzije" jer se "rukuje sa Putinom, a onda sa nama".

- Želela bih da kažem da Vučić stvara dodatne tenzije i konfuzije jer nije moguće žmuriti pred nekim ko ide u Kinu, rukuje se sa Putinom, a onda se rukuje sa nama. To ne ugrožava samo građane Srbije već i našu budućnost i integritet. Moramo da vidimo šta se dešava sa narodom, sa slobodom medija, da otvorimo oči i vidimo da narod očekuje da se nešto desi. Srpski narod pretnje, strah da če im se nešto desiti, trpi svakog dana. Ovo je trneutak da EU razmotri preduzimanje mera i da mora da pomogne toj zemlji da ima pravu persketivu evropskih integracija. Nećemo ostati nemi i uradićemo sve da vam pomognemo - istakla je ona na panelu o situaciji u Srbiji u Evropskom parlamentu.

Ceci je pozvala predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da, kako je rekla, "zauzme jasan stav o Vučiću".

- Evropa bi trebalo da bude u stanju da privoli EU institucije da nemaju dvostruke standarde. Ne možemo govoriti o demokratiji i vladavini prava u Evropskoj uniji, a kada razgovaramo sa Vučićem da žmurimo da bi sve teklo kao i obično. Mi sutra na raspravi očekujemo, kada se radi o obraćanju predsednice EK, da zauzme stav. Demokratija nije samo za nas, već za sve - istakla je ona.

Veselinović je potom pričao o navodnoj represiji i policijskom nasilju.

- Ovde smo da tražimo aktivno učestvovanje EU i političkih partnera - ključna reč je solidarnost. Budućnost Srbije jeste u Evropi, suprotno predsedniku koji je bio u poseti Kini. Ovde smo da razgovoramo o rešenju političke krize. Ključni zahtev su slobodni i pošteni izbori i slobodna medijska scena - istakao je on.

Pored Veselinovića i Ceci, na panelu su se obratili poslanici EP Razmus Nordkvist i Bas Ajkhut.

Podsećamo, Ceci i Nordkvist učestvovali su pre nekoliko dana na protestu blokadera u Novom Sadu.