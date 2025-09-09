Slušaj vest

Predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani izjavila je danas da je podnela ustavnom sudu u Prištini komentare u vezi sa konstituisanjem parlamenta, tvrdeći da, sve dok skupština ima predsednika i dok predsedništvo ima kvorum, rad te institucije ne može biti blokiran iako nije izabran potpredsednik skupštine iz srpske zajednice.

Osmani je zatražila od ustavnog suda da ne dozvoli nijednoj političkoj stranci ili zajednici, kako je navela, pravo veta u vitalnim procesima za tzv. Kosovo, kao što je konstituisanje najvišeg predstavničkog tela, prenosi Reporteri.

Osmani je na pres konferenciji iznela tvrdnju da tzv. Kosovo ima najnapredniji sistem za zaštitu prava zajednica u Evropi i ponovo opužila Srpsku listu rekavši da "nije prvi put da Srpska lista bojkotuje institucije".

Navela je da se suština komentara koje je podnela zasniva na ustavu tzv. Kosova, koji predviđa da postoje dva preduslova za ostvarivanje prava zajednica, od kojih je prvi obaveza postupanja u skladu sa zakonima tzv. Kosova, što, kako tvrdi, Srpska lista nije učinila, a drugi da se ne krše prava drugih tokom vršenja prava zajednica.

Dodala je da nije poslala komentare u vezi sa promenom načina glasanja za potpredsednike tokom konstitutivne sednice, tvrdeći da glasanje u paketu nije obavezno po ustavu i da tumačenja propisa može davati skupština.

Ustavni sud je 5. septembra odobrio zahtev Srpske liste za uvođenje privremene mere kada je reč o konstituisanju skupštine, povodom žalbe koju je ta stranka podnela 30. avgusta zbog načina izbora potpredsednika skupštine iz srpske zajednice.

Foto: Beta/Armenija Zajmi Bešević

Na osnovu privremene mere poslanicima je zabranjeno da preduzimaju bilo kakvu radnju ili odluku do 30. septembra, a zabranjene su i procedure za formiranje vlade.

Srpska lista je u žalbi navela da je predsednik skupštine povredio ustav i poslovnik time što nije prvo pozvao predstavnike nevećinske srpske zajednice da predlože potpredsednika i time što je razdvajio postupak glasanja za potpredsednike iz srpske zajednice i ostalih nevećinskih zajednica.

Podnosioci zahteva takođe su naveli da je predsednik skupštine time što nije uvažio predlog predstavnika najvećeg političkog subjekta koji predstavlja srpsku zajednicu povredio član ustava koji se odnosi na zabranu diskriminacije.

Skupština u Prištini nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice pošto je većina poslanika odbila da podrži Slavka Simića, koga je predložila Srpska lista, kojoj pripada pravo da predloži kandidata za potpredsednika jer ima devet od 10 poslaničkih mandata zagarantovanih Srbima.

Iako potpredsednik iz srpske zajednice nije izabran, predsednik skupštine je zaključio konstitutivnu sednicu, tvrdeći da to što nije izabran jedan od potrpedsednika ne može biti prepreka za konstituisanje parlamenta.