Slušaj vest

Parlamentarna opozicija koja podržava blokadere - Dragan Đilas (SSP), Borko Stefanović (SSP), Pavle Grbović (PSG), Biljana Đorđević (ZLF), Zdravko Ponoš (SRCE), Ana Jakovljević (SNP) i Dobrica Veselinović (ZLF) - otputovala je do Strazbura da bi govorila o "stanju demokratije" u Srbiji.

Na zajedničkom panelu sa Zelenima/EFA, koji u Evropskom parlamentu imaju čak 71 poslanika,pojavilo se jedva dvadesetak ljudi. Dakle, jedva trećina njihovih evropskih "partnera" smatrala je vrednim da sasluša "optužbe" na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Ipak, to Biljani Đorđević nije smetalo da zatraži uvođenje sankcija ne samo državnom vrhu - Vučiću, predsedniku Vlade Đuru Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i ministru policije Ivici Dačiću, već i policajcima koji mesecima trpe najstrašniju torturu blokadera.

- Tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti, da se izvrši pritisak na režim u Srbiji, želimo sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima - Brnabić, Vučića, Macuta, Dačića, od policajaca do službenika koji su vršili torturu, istražiti da li se novac evropskih poreskih obveznika koristi za korupciju režima, pritisak na režim da prihvate izbore kao rešenje za krizu - navela je ona tokom svog obraćanja poslanicima.

Djordjevic.jpg
Biljana Đorđević Foto: Printscreen YT/GreensEFA

Svi smo svedoci da ono što smo gledali na ulicama ne može da se podvede pod "policijsku brutalnost". Naprotiv, u brojnim situacijama policija je trpela udare blokadera, te je intervenisala isključivo u momentima kada je to bilo neophodno za očuvanje javnog reda i mira.

Nakon svakog protesta blokadera u javnost su dospevale informacije o povređenim policajcima, kojih je uvek bilo više nego povređenih demonstranata. Poslednji takav slučaj zabeležen je u nedelju, kada su u Kosjeriću povređena trojica pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, od čega jedan teže.

Ne propustitePolitikaSRAMOTA KOJA ĆE ZAUVEK OSTATI ZAPISANA U ISTORIJI: Vladimir Đukanović o zahtevu blokaderske opozicije da Brisel uvede sankcije srpskom rukovodstvu (VIDEO)
vladimir đukanović.JPG
PolitikaVRHUNAC BLOKADERSKE MORBIDNOSTI: Pogledajte kako lažni sveštenik i kaluđerica "sahranjuju" Vučića (VIDEO)
Sahrana kovčeg Vučić

Naime, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju onemogućavali su šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju "Stop blokadama", a policijski službenici su intervenisali u cilju potiskivanja okupljenih lica.

- Prilikom intervencije policije na potiskivanju mase lica na neprijavljenom okupljanju, jednom od ukupno tri povređena policijska službenika konstatovane su teške telesne povrede u vidu potresa mozga i on je zadržan na daljem lečenju u bolnici u Užicu - naveo je MUP u saopštenju.

Dakle, Đorđević ne samo da je tražila uvođenje sankcija državnom rukovodstvu, već i policajcima koji časno i pošteno obavljaju svoj posao, sa ciljem očuvanja mira i stabilnosti. Svaki put kada pomislimo "nema dalje", blokaderska opozicija nas demantuje.

Ne propustitePolitika"ONO ŠTO BLOKADERI RADE NE PREDSTAVLJA SRBIJU VEĆ ČISTO NASILJE I MRŽNJU" Vučević objavio snimak na kom se sve jasno vidi: Ovako se poštuje i voli otadžbina
Miloš Vučević
Politika"STUDENTI NISU GLAVNI AKTERI BLOKADA" Profesor Vuletić: Nekima teško pada istina da je blokadama došao kraj
sequence-01.00-37-58-07.still006.jpg
PolitikaZBOG NAPADA NA POLICIJU U KOSJERIĆU: Danas saslušanje 6 osumnjičenih kod tužioca
WhatsApp Image 2025-09-09 at 11.52.53_a73beffe.jpg
Politika"ODAVNO ODSVIRAN KRAJ OBOJENOJ REVOLUCIJI" Jovanov: Nasilje blokadera pokazuje da nema uslova da se održe vanredni izbori
IMG-20250318-WA0127.jpg