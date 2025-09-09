nije samo državni vrh "na meti"

Parlamentarna opozicija koja podržava blokadere - Dragan Đilas (SSP), Borko Stefanović (SSP), Pavle Grbović (PSG), Biljana Đorđević (ZLF), Zdravko Ponoš (SRCE), Ana Jakovljević (SNP) i Dobrica Veselinović (ZLF) - otputovala je do Strazbura da bi govorila o "stanju demokratije" u Srbiji.

Na zajedničkom panelu sa Zelenima/EFA, koji u Evropskom parlamentu imaju čak 71 poslanika,pojavilo se jedva dvadesetak ljudi. Dakle, jedva trećina njihovih evropskih "partnera" smatrala je vrednim da sasluša "optužbe" na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Ipak, to Biljani Đorđević nije smetalo da zatraži uvođenje sankcija ne samo državnom vrhu - Vučiću, predsedniku Vlade Đuru Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i ministru policije Ivici Dačiću, već i policajcima koji mesecima trpe najstrašniju torturu blokadera.

- Tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti, da se izvrši pritisak na režim u Srbiji, želimo sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima - Brnabić, Vučića, Macuta, Dačića, od policajaca do službenika koji su vršili torturu, istražiti da li se novac evropskih poreskih obveznika koristi za korupciju režima, pritisak na režim da prihvate izbore kao rešenje za krizu - navela je ona tokom svog obraćanja poslanicima.

Svi smo svedoci da ono što smo gledali na ulicama ne može da se podvede pod "policijsku brutalnost". Naprotiv, u brojnim situacijama policija je trpela udare blokadera, te je intervenisala isključivo u momentima kada je to bilo neophodno za očuvanje javnog reda i mira.

Nakon svakog protesta blokadera u javnost su dospevale informacije o povređenim policajcima, kojih je uvek bilo više nego povređenih demonstranata. Poslednji takav slučaj zabeležen je u nedelju, kada su u Kosjeriću povređena trojica pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, od čega jedan teže.

Naime, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju onemogućavali su šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju "Stop blokadama", a policijski službenici su intervenisali u cilju potiskivanja okupljenih lica.

- Prilikom intervencije policije na potiskivanju mase lica na neprijavljenom okupljanju, jednom od ukupno tri povređena policijska službenika konstatovane su teške telesne povrede u vidu potresa mozga i on je zadržan na daljem lečenju u bolnici u Užicu - naveo je MUP u saopštenju.