Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Centralnoevropske inicijative (CEI) Frankom Dal Masom o ciljevima i prioritetima srpskog predsedavanja ovoj organizaciji.

Ministar Đurić je istakao da naša zemlja aktivno učestvuje u radu Centralnoevropske inicijative, naglašavajući značaj ove organizacije za jačanje regionalne saradnje, produbljivanje dobrosusedskih odnosa i stvaranje čvrstih partnerstava među zemljama regiona. Poručio je da CEI predstavlja dobru platformu za zajedničko unapređenje infrastrukturne i ekonomske povezanosti, kao i zajedničko delovanje na očuvanju stabilnosti i bezbednosti u Evropi i šire.

Đurić je izrazio uverenje da će drugi deo predsedavanja Centralnoevropskoj inicijativi biti posvećen uspešnom završetku započetih projekata, sa akcentom na produbljivanju i jačanju dobrosusedskih odnosa važnih za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. On je naglasio da Srbija želi da unese novu energiju u rad ove najstarije regionalne organizacije i da pokaže značaj jačeg povezivanja u regionu.

1/9 Vidi galeriju Marko Đurić i Frank Del Mas Foto: MSP Srbije

Ministar Đurić je ocenio da inicijativa, osim političke, kroz svoje fondove pruža i značajnu finansijsku podršku članicama u procesu evropskih integracija. Podsetio je i na ulogu Italije, kao zemlje koja je od osnivanja glavni oslonac funkcionisanja inicijative, naglasivši da bez njene podrške CEI ne bi postala trajan i uspešan mehanizam regionalne saradnje.

U razgovoru je bilo reči i o prioritetima predsedavanja, kao što su infrastrukturna i institucionalna povezanost, ulaganje u nove tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju i biotehnologiju, kao i o unapređenju saradnje sa Italijom, zemljom domaćinom Sekretarijata CEI.

Šef srpske diplomatije najavio je da će Srbija u novembru biti domaćin dva važna događaja – Parlamentarne skupštine CEI i Interministarskog skupa o radnim migracijama, kao i da nas očekuje Godišnji sastanak ministara spoljnih poslova država članica kojim će predsedavanje Republike Srbije CEI biti završeno, a dužnost predata narednom predsedavajućem.

Ukazao je na to da je prihvatanjem predsedavanja 2025. godine Srbija pokazala doslednu posvećenost regionalnom povezivanju i saradnji u okviru CEI, o čemu svedoče i dosadašnji rezultati i doprinos zajedničkim ciljevima.