Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković izjavio je da su lideri blokadera danas prevazišli sebe zahtevajući u Strazburu javno podršku stranih sila za razaranje Srbije.

Selaković je, povodom izjava pojedinih predstavnika opozicije na panel diskusiji u Strazburu, naveo da su samozvani političari Borko Stefanović, Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević, a u stvari, kako je naveo, osvedočeni srbomrsci kojima smeta međunarodni ugled Srbije i rukovanje predsednika Aleksandra Vučića sa ruskim i kineskim kolegama, danas od evropskih moćnika tražili ni manje ni više uvođenje sankcija.

- A zapravo tražili su reprizu nemaštine i pustošenja našeg naroda i države. To je potez, duboko verujem, koji nikada neće imati podršku građana, jer Srbija svoju politiku vodi u Beogradu, a ne u Briselu, Strazburu ili bilo gde drugde - istakao je Selaković, a saopštila Srpska napredna stranka.

Dodao je da istovremeno, u nastojanju da dehumanizuju predsednika Vučića, blokaderi i njihovi sledbenici mržnju raspiruju do te mere da na društvenim mrežama dele snimke lažne sahrane.

Selaković je istakao da će predsednik Aleksandar Vučić nastaviti da radi ono što je najvažnije, da čuva mir, gradi puteve, fabrike i bolnice, da otvara nova radna mesta i brine o svakom čoveku u Srbiji.

- Oni koji idu po svetu i traže sankcije svojoj zemlji sami će sebe smestiti tamo gde im je i mesto, na marginu političkog života. Njegoš je rekao: "Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka" - naveo je Selaković.