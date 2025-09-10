Slušaj vest

Iako blokaderi i opozicija kritikuju aktuelnu vlast za šta god stignu, od prirodnih nepogoda do stanja u prosveti, zdravstvu, ekonomiji do rupa na putevima, istina je da su građani Srbije za devet meseci nasilnih i nezakonitih blokada izgubili preko 315 miliona evra, od čega je samo 50 miliona evra potrošeno na obezbeđivanje 23.000 neprijavljenih blokaderskih skupova!

Za taj novac država je mogla da od temelja sagradi i opremi još jednu Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu jer kompletan projekat izgradnje Tiršove 2 košta 118 miliona evra, rekonstruiše najveće porodilište u regionu, jer trenutna obnova GAK Višegradska plaćen je nešto manje od 40 miliona evra, sagradi stadion po najvišim UEFA standardima za 75 miliona evra, a za preostali novac izgradi još 16 novih škola ili 27 vrtića!

Gubici

Ne samo to, iznos od skoro 37 milijardi dinara, koji predstavlja samo deo "izgubljenog" novca u blokadama bio je dovoljan da se izgradi sedam novih porodilišta ili 50 novih škola plus 50 novih vrtića, ali i da se napravi vodovodna mreže od Beograda do Niša.

Tiršova 2 Foto: Buducnost Srbije

Da stvar bude gora, ovaj iznos je mnogo veći kada se uračunaju gubici od turizma, šteta na javnoj imovini, zgradama, opremi, nivou obrazovanja... Ispada da su blokaderi, koji u javnosti uporno ne prezentuju nikakav program osim žestokih kritika svih poteza aktuelne vlasti i lično predsednika Aleksandra Vučića, tvrdeći da je došlo vreme da Srbija bolje živi - tu istu Srbiji za samo devet meseci koštali izgradnji novih ili obnove već postojaćih bolnica, škola, vrtića, pruga, ustanova kultura, parkova, stadiona i drugih javnih ulaganja.

Nepotrebni gubici

Stručnjak za menadžment državne uprave Mihajlo Rabrenović kaže za Kurir da šteta nije samo finansijska.

Rabrenović: Umesto ulaganja u budućnost, dobili smo nepotrebne gubitke i narušavanje imidža zemlje Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV

- Umesto ulaganja u budućnost, dobili smo nepotrebne gubitke i narušavanje imidža zemlje. Još veća šteta od finansijske jeste činjenica da je veliki broj mladih bio sprečen da redovno pohađa nastavu. Na taj način ugroženo je njihovo pravo na obrazovanje, a neki rizikuju da ne nastave školovanje. Politička borba ne sme biti izgovor za rušenje sistema koji stvara buduće generacije. Da čujemo programe, da vidimo ta lica, da se nadmeću u idejama, a ne da se iza nekih mladih ljudi kriju partijski interesi. Srbiji je potreban dijalog, ali u institucijama. Potrebna je kritika, ali argumentovana i usmerena na bolje rešenje - kaže Rabrenović i dodaje da je "došlo krajnje vreme da se politika izmesti sa fakulteta".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju u Borči na skupu "Građani protiv blokada" kazao da je za angažovanje policije do sada samo da bi se blokaderima osigurala bezbednost na više od 23.000 nelegalnih skupova, država Srbija potrošila 50 miliona evra odnosno 5,37 milijardi dinara.

- To je samo ono osnovno što platite za dežurstva, noćni rad, prekovremeni rad itd, bez redovnih plata, hrane, bez oštećenja vozila, amortizacije, opreme... Dakle, 50 miliona evra je Srbija potrošila na njihovo ludiranje i glupiranje. Možete da mislite koliki su nam ukupni troškovi zbog svega što su Srbiji uradili - naveo je Vučić.

Siniša Mali: Smanjen PDV

Mali: Ove godine beleži smanjenje bruto priliva od direktnih stranih investicija od 1.294 miliona evra ili za 41 odsto. Foto: Printscreen/RTS

- Tako je u periodu od januara do avgusta manji PDV u odnosu na originalnu budžetsku projekciju za čak 31 milijardu dinara. To je, na primer, novac kojim možemo da izgradimo i potpuno opremimo 35 škola. Građani se plaše da troše jer imamo krizu, zanimljivo je da ovako nije bilo čak ni za vreme pandemije koronavirusa - rekao je Mali za Kurir i dodao da se ove godine beleži smanjenje bruto priliva od direktnih stranih investicija od 1.294 miliona evra ili za 41 odsto.