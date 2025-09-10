"SRBIJA MORA DA PLATI RATNU ODŠTETU HRVATSKOJ": Dok opozicija traži sankcije za državno rukovodstvo, evo šta zahteva Bartulica kog su blokaderi pomno slušali!
Poslanik hvatskog Domovinskog pokreta (DP) Stiven Nikola Bartulica, čije su obraćanje u Evropskom parlamentu u maju pomno slušali blokaderi iz Srbije, poručio je da Srbija mora da plati ratnu odštetu Hrvatskoj!
- Ako govorimo o Srbiji, moramo da budemo realistični. Ne možemo da govorimo o onome što želimo, moramo da kažemo da u Srbiji političari gaje i neguju nekakve stare mitove, žive u paralelnom svetu. Ne radi se samo o Vučiću, celom društvu je potrebna katarza jer oni ne priznaju svoju odgovornost za agresiju npr. protiv Hrvatske devedesetih godina - rekao je Bartulica u Strazburu i dodao:
- Da bi Srbija pristupila EU, Srbija mora da prizna za ono što se desilo 1990-ih i da pokaže delima da su okrenuli stranu. To znači da plate ratnu odštetu za žrtve domovinskog rata u Hrvatskoj. Čuli smo razne reči i izjave, ali dela su ono što je važno.
Podsećamo, delegacija parlamentarne srpske opozicije - Dragan Đilas i Borko Stefanović iz SSP, Pavle Grbović (PSG), Biljana Đorđević (ZLF), Zdravko Ponoš (SRCE), Ana Jakovljević (SNP) i Dobrica Veselinović (ZLF), juče je otputovala do Strazbura da bi govorila o "stanju demokratije" u Srbiji.
Tom prilikom oni su, tačnija Biljana Đorđević, tražili od Evropskog parlamenta da uvede sankcije državnom rukovodstvu - Vučiću, predsedniku Vlade Đuru Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i ministru policije Ivici Dačiću, ali i policajcima koji su intervenisali na nasilnim protestima blokadera.