Slušaj vest

Blokaderi su još jednom pokazali da je njihova vizija da Srbija bude zemlja haosa, građanskog rata, ubijanja na ulicama, pa čak i paljenja političkih protivnika i članova njihovih porodica!

Naime, sa skupa blokadera uNišu juče, tokom trajanja gradske skupštine, kom je inače prisusustvovao i predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, mogli su da se vide transparenti na kojima je pisalo "Nepal", ali i zastava ove države koja se nalazi u jeku nezapamćenog nasilja na ulicama.

Tako je razjarena masa ministra finansija vukla pologolog, a žena jednog političara živa je spaljena.

Interesantno je da je zastavu Nepala nosio asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu Vukašin Stanojević.

Takođe, mnogi su prizivali "nepalski scenario" na društvenim mrežama.

Tako je opozicionar Miran Pogačar na Fejsbuku objavio da "niko nije iznad naroda" i poručio: "Nemojte izazivati Nepal u nama".

Blokader Nenad Dadividović je takođe na ovoj mreži povlačio paralele između Srbije i Nepala, dok je njegov "saborac" Predrag Nikolić ocenio da je "nepalski scenario jedini pravi".

Transparenti "Nepal" i zastava ove države na protestu u Nišu, prizivanje nepalskog scenarija na društvenim mrežama Foto: Printskrin

- Nepalski scenario je jedini pravi, a ne ovo ko ne skače taj je ćaci i da nas šetaju po gazelama i p***e materine - napisao je on, takođe pozivajući da treba deliti metode iz Nepala i primenjivati ih u Srbiji.

Ne propustitePolitikaKRVAVA ŠAKA I NA ULICAMA NEPALA: Sve isto kao i u Srbiji - Isti scenario, ista režija, isti simbol! Hteli su i ovde građanski rat
Nepal (1).jpeg
PolitikaMINISTAR ĐURIĆ O POTEZU OPOZICIJE: Sankcije traže zbog toga što im planovi da se vlast u zemlji promeni na ulici ne idu onako kako su predvideli
05-23_19-42-44-652.jpg

Još jedan blokader, Predrag Veljković, objavio je fotografiju nepalskog ministra kog je masa linčovala i napisao:

- Ministar finansija Nepala nije uspeo da pobegne, ljudi ga vuku po ulici. Zato Mali trenira svaki dan.

Ovim zastrašujućim objavama i transparentima postalo je jasno šta blokaderi žele da naprave od Srbije, ako je uopšte do sada neko ima sumnju - zemlju građanskog rata i haosa na ulicama.

Ne propustitePolitikaVOĐE BLOKADERA PROTIV SOPSTVENE ZEMLJE Brnabić: Otišli su u Brisel da traže sankcije za svoju zemlju, traže ukidanje suvereniteta Srbije
Ana Brnabić
Politika"SRBIJA MORA DA PLATI RATNU ODŠTETU HRVATSKOJ": Dok opozicija traži sankcije za državno rukovodstvo, evo šta zahteva Bartulica kog su blokaderi pomno slušali!
ffdea.jpg
PolitikaBLOKADERI IZBILI GRAĐANIMA IZ DŽEPA PREKO 315 MILIONA EVRA! Za taj novac mogli da se izgrade još jedna Tiršova, GAK Višegradska, novi stadion i 50 škola
044eedf6f7f74cc78a4c17d21a496b9a--0--f083b2d077c34a31a40aac94b30f283c copy.jpg
Politika"OSUÐUJEMO SVE POSTUPKE MRŽNJE, VANDALIZMA I NASILJA" Marta Kos poručila: Izbegavati nasilje prema predstavnicima vlasti i napade na prostorije stranaka
xxx02 EPA Ronald Wittek.jpg