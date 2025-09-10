Slušaj vest

Blokaderi su još jednom pokazali da je njihova vizija da Srbija bude zemlja haosa, građanskog rata, ubijanja na ulicama, pa čak i paljenja političkih protivnika i članova njihovih porodica!

Naime, sa skupa blokadera uNišu juče, tokom trajanja gradske skupštine, kom je inače prisusustvovao i predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević, mogli su da se vide transparenti na kojima je pisalo "Nepal", ali i zastava ove države koja se nalazi u jeku nezapamćenog nasilja na ulicama.

Tako je razjarena masa ministra finansija vukla pologolog, a žena jednog političara živa je spaljena.

Interesantno je da je zastavu Nepala nosio asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu Vukašin Stanojević.

Takođe, mnogi su prizivali "nepalski scenario" na društvenim mrežama.

Tako je opozicionar Miran Pogačar na Fejsbuku objavio da "niko nije iznad naroda" i poručio: "Nemojte izazivati Nepal u nama".

Blokader Nenad Dadividović je takođe na ovoj mreži povlačio paralele između Srbije i Nepala, dok je njegov "saborac" Predrag Nikolić ocenio da je "nepalski scenario jedini pravi".

- Nepalski scenario je jedini pravi, a ne ovo ko ne skače taj je ćaci i da nas šetaju po gazelama i p***e materine - napisao je on, takođe pozivajući da treba deliti metode iz Nepala i primenjivati ih u Srbiji.

Još jedan blokader, Predrag Veljković, objavio je fotografiju nepalskog ministra kog je masa linčovala i napisao:

- Ministar finansija Nepala nije uspeo da pobegne, ljudi ga vuku po ulici. Zato Mali trenira svaki dan.