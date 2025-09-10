Slušaj vest

U Skupštini grada Niša, u kojoj vladajuća koalicija formalno ima 30 odbornika, protiv smene gradonačelnika Dragoslava Pavlovića noćas su tajno glasala 32 odbornika, jedan glas je bio nevažeći, a svega 22 odbornika je bilo za takvu inicijativu.

Sednica je počela juče u 9.00 sati ujutru, trajala je 17 i po sati, a tačka o smeni Pavlovića uvršćena je u dnevni red na zahtev 24 opoziciona odbornika. Kao jedan od razloga oni su naveli to što je sredinom avgusta gradonačelnik učesnike protesta ispred prostorija SNS nazvao ustašama, iako se Pavlović u međuvremenu izvinio.

"Predlog za razrešenje gradonačelnika Niša je odbijen. U kutiji je bilo 55 glasačkih listića, od kojih su 32 za, 22 protiv i jedan nevažeći. Gradonačelnik koga ste razapinjali ceo dan je vaskrsao posle ponoći. Rezultat glasanja je pokazao da ima i odbornika opozicije koji vide rezultat rada ove vlasti", rekao je 15-tak minuta nakon ponoći predsednik Skupštine grada Igor Novaković, koji je i funkcioner Socjalističke partije Srbije.

Skupštinu Niša čini 61 odbornik, od čega 31 odbornik vladajuće koalicije, koju čine SNS, Ruska stranka, ali je odbornik Branislav Stojković juče napustio njihovu odborničku grupu, nakon što je prethodno izašao iz Jedinstvene Srbije. Najmanje jedan odbornik koji se izjašnjava kao opozicija glasao je protiv Pavlovićeve smene, a do ovog trenutka iz opozicionog tabora nisu ozbiljnije komentarisali tu činjenicu.

Na dnevnom redu bile su 44 tačke, a sednica je završena noćas, oko 2.30 sata.