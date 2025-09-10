PICULA ZAKUKAO U STRAZBURU: Mi smo uveli 19 paketa sankcija Rusiji, a Vučić javno odbija da učini isto!
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula zakukao je u Evropskom parlamentu kako je EU uvela 19 paketa sankcija Rusiji, dok predsednik Aleksandar Vučić javno odbija da učini isto.
- Eskalacija nasilja nad protestantima, provokativni spoljnopolitički potezi... paradoksalno je uvoditi 19 paketa sankcija ruskom režimu a ćutati o državi kandidatkinji za članstvo čiji šef javno odbija uvođenje istih agresorskom režimu - rekao je Picula u Strazburu.
Podsetimo, poslanik hvatskog Domovinskog pokreta (DP) Stiven Nikola Bartulica, čije su obraćanje u Evropskom parlamentu u maju pomno slušali blokaderi iz Srbije, poručio je da Srbija mora da plati ratnu odštetu Hrvatskoj.
- Da bi Srbija pristupila EU, Srbija mora da prizna za ono što se desilo 1990-ih i da pokaže delima da su okrenuli stranu. To znači da plate ratnu odštetu za žrtve domovinskog rata u Hrvatskoj. Čuli smo razne reči i izjave, ali dela su ono što je važno - rekao je on.
Kako je Kurir već pisao, delegacija parlamentarne srpske opozicije - Dragan Đilas i Borko Stefanović iz SSP, Pavle Grbović (PSG), Biljana Đorđević (ZLF), Zdravko Ponoš (SRCE), Ana Jakovljević (SNP) i Dobrica Veselinović (ZLF), juče je otputovala do Strazbura da bi govorila o "stanju demokratije" u Srbiji.
Tom prilikom oni su, tačnija Biljana Đorđević, tražili od Evropskog parlamenta da uvede sankcije državnom rukovodstvu - Vučiću, predsedniku Vlade Đuru Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, kao i ministru policije Ivici Dačiću, ali i policajcima koji su intervenisali na nasilnim protestima blokadera.