U Francuskoj se danas održavaju protesti protiv najavljenih budžetskih rezova, tokom kojih je došlo do sukoba sa policijom i u kojima je do sada uhapšeno oko 300 demonstranata.

Samo u Parizu uhapšeno je 156 osoba, od kojih je za 34 određen pritvor, prenosi Figaro. U Nantu učesnici protesta su počeli da se razilaz, a policija ih je prethodno potisnula sa glavnog trga.

U proteste su se uključili i učenici srednjih škola, pa je tako otežan pristup u oko 100 srednjih škola, a 27 ustanova je blokirano. Najnapetije je bilo ispred škole Elen Buše u 20. arondismanu u Parizu gde je izvršeno oko 30 hapšenja, a policija je stavila situaciju pod kontrolu oko 10 sati.

Kako se može videti na snimcima koji kruže društvenim mrežama, policija se nije libila da upotrebi silu kako bi rasterala demonstrante. Tukla ih je pendrecima, gurala, šutirala i prskala suzavcem, a nije štedela čak ni novinare koji su takođe potisnuti zajedno sa demonstrantima.

Trenutno je situacija napeta u blizini Severne železničke stanice (Gar du Nor) u Parizu, gde policija potiskuje demonstrante u crnom, koji nose kapuljače i maske, i gde je i ranije jutros došlo do sukoba, prenosi BFM TV. Demonstranti skandiraju "Makron, ostavka".

Restorani u blizini stanice su iz predostrožnosti zatvorili bašte.

U Marseju je policija ispalila tri suzavca, a demonstranti su zapalili oko 10 kanti za smeće, a prijavljena su i četiri incidenta vandalizma, uglavnom sa razbijenim prozorima.

U Renu je napadnuto nekoliko autobusa i zapaljeno, postavljene su bile i barikade na glavnim putevima zbog čega je policija morala da interveniše uz pomoć oklopnog vozila.

Proteste je organizovala grupa ''Blokirajmo sve'', a prema poslednjim informacijama francuske žandarmerije, više od 3.000 demonstranata je na ulicama Francuske i 10 puteva je blokirano.