Slušaj vest

Samo deset minuta nakon uspešnog sastanka predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom u Briselu, urednik Nove S i samozvani borac za evropske vrednosti Slobodan Georgiev objavio je tvit u kojem pokušava da diskredituje upravo Mecolu. I to ne argumentima, već diskvalifikacijom na osnovu njenih ličnih stavova o abortusu, koji su odavno poznati i nisu nikakva novost.

Zanimljivo je kako se Georgiev, kada mu odgovara politički narativ, ne libi da Mecolu i EP koriste kao "svetionike demokratije", ali čim se ona pojavi na sastanku s nekim iz vlasti, odjednom postaje "kontroverzna", "problematična", pa čak i meta podsmeha.

Još je skandaloznije što koristi lične stavove Mecole o abortusu kao napad, iako je ona jasno izjavila da će kao predsednica EP poštovati i zastupati stavove Parlamenta, a ne svoje privatne. To je suština institucionalne odgovornosti, nešto što Georgiev očigledno ne razume, ili ne želi da razume kada mu to ne ide u korist.

Dakle, šta je zapravo problem Slobodanu Georgievu? To što se evropski zvaničnici ne ponašaju u skladu s njegovim očekivanjima, pa najviše državne zvaničnike Srbije dočekuju dostojanstveno i s poštovanjem, a ne kao blokaderi!? Što je i ovo dokaz da je performasn opozicije onomad u Strazburu neslavno propao, i da Evropa podržava Srbiju i predsednika Vučića.

I to je sve toliko izbacilo Georgieva iz takta da se upustio u neprimerene, nepromišljene tvitove kojima želi da ponizi uglednu evropsku političarku!

Slabo upućeni u dešavanja - ako ih uopšte ima - pomisliće da se urednik Nove S dao u borbu za prava žena. Ma hajte molim vas! Pa onda bi ta borba bila više od jednog tvita, i to onog koji dolazi nakon samo 10 minuta osmeha i rukovanja Mecole i Brnabićeve u Briselu.