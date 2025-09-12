Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su na neodređeno vreme suspendovale planirani strateški dijalog sa Prištinom zbog zabrinutosti zbog postupaka privremene vlade koji su povećali tenzije i nestabilnost, ograničavajući sposobnost SAD da produktivno rade sa Kosovom na zajedničkim prioritetima, navodi se u saopštenju Ambasade SAD u Prištini.

Kako se dalje ističe SAD „ostaju posvećene unapređenju zajedničkih interesa koje dele Sjedinjene Američke Države i narod Kosova“.

„Naš odnos sa Kosovom zasniva se na zajedničkom cilju: jačanju mira i stabilnosti kao osnove za međusobni ekonomski prosperitet. Nažalost, nedavne akcije i izjave vršioca dužnosti premijera Kurtija predstavljaju izazove za napredak postignut tokom mnogih godina. Strateški dijalog je imao za cilj jačanje ekonomskih i diplomatskih veza u korist američkog i kosovskog naroda. Nadamo se da ćemo nastaviti sa takvim naporima u budućnosti kada to bude prikladno. Znamo da je ovo cilj koji narod Kosova daje prioritet“, piše u saopštenju Ambasade SAD.

Strateški dijalog je proces koji Stejt department SAD razvija sa ciljem unapređenja bilateralnih odnosa, a podrazumeva razgovore na visokom nivou o širokom spektru tema kao što su odbrana, bezbednost, životna sredina, energetika, ekonomska saradnja.

 Danas se oglasila i otpravnica poslova u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Ana Pratipati koja je izrazila razočaranje zbog nedavnih izjava kosovskog premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, ističući da takvi postupci potkopavaju politički proces, slabe kosovske institucije i pogoršavaju međuetničke tenzije, prenela je Koha.

Pratipati je istakla da su Kurtijeve izjave povećale nestabilnost i nesigurnost na Kosovu.

Kurir politika/Kosovo online 

