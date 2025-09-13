NEČASNO: Smeta im srpska vojska, a ratne pretnje iz komšiluka ne vide!
Blokaderi i opozicija nastavljaju sramotne napade na srpsku vojsku koja je oduvek bila simbol ponosa, slobode i časti za naš narod. Tako je Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta kazao da ga vojska na ulicama Beograda, gde se sprema za paradu 20. septembra, asocira na ratne zločine i pretnje našoj "braći širom bivše Jugoslavije", a Petar Bošković iz stranke Srce nazvao je vojnu paradu "marketingom jednog autokrate", iako je do juče sam molio da učestvuje u istoj!
Naime, blokaderi već danima vode kampanju protiv VS, pa su tako uz salve uvreda na društvenim mrežama optuživali predsednika Aleksandra Vučića da je "vlast izvela vojsku kako bi zastrašivala narod", a korak dalje je otišao Lazović iz ZLF, koji je kazao da su tenkovi na ulicama Beograda zapravo ratna pretnja susednim zemljama!
"Išli da ubijaju"
- Tenkove na ulicama Beograda vidim uvek kao podsećanje na neka vremena kada su ti tenkovi išli da ubijaju neke ljude, koji su skoro braća, ili čak braća, našim građanima širom ovog regiona koji zovemo bivša Jugoslavija. Vidim te tenkove kao pretnju nekom drugom, ne vidim tenkove kao nešto što treba da se slavi, što treba da se organizuje na način da straši ovde ljude - rekao je Lazović u uključenju za N1.
Petar Bošković iz stranke Zdravka Ponoša Srce je vojni defile nazvao "marketingom jednog autokrate koji više ne zna šta će sa sobom", ali je "zaboravio" da je ne tako daleke 2014. godine i sam učestvovao u paradi, iako njegova tadašnja funkcija načelnika Uprave za odnose s javnošću VS to nije ni zahtevala, niti podrazumevala.
Pukovnik i vojni istoričar prof. dr Miloje Pršić kaže za Kurir da je šokiran činjenicom da bilo ko može i da pomisli da bi srpska vojska bila pretnja sopstvenom narodu i naglašava da je vojska stub jedne države, ali i podseća da naš narod istorijski ima najviše poverenja u vojsku.
- Parada je posvećena Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji je ustanovljen 2020. godine, u čast proboja Solunskog fronta 1918, gde je srpska vojska imala izuzetan značaj i koji je bio dominantan događaj u završetku Prvog svetskog rata. Srbija je u tom ratu izgubila trećinu svog stanovništva i više od polovine muškaraca... Sličnu rešenost da se ujedinjeni i do poslednjeg borimo pokazali smo i tokom NATO agresije 1999. godine, a upravo zbog herojstva naše vojske nijedna zastava Srbije nikada nije pala u ruke neprijatelja. Srpska vojska je jedan ep i simbol je naše časti i ponosa. Parada je samo još jedan dokaz posvećenosti i odlučnosti da branimo svoju slobodu, jer nikad nismo inicirali sukobe i ratove, a država vodi miroljubivu politiku. Nikome ne pretimo dok su u okruženju udružuju protiv nas i tužakaju nas za sve i svašta - kaže prof. Pršić i dodaje:
- Vojna parada će biti prilika da pokažemo da Srbija ima kvalitetnu i dobro organizovanu vojsku, da bi narod trebalo da ima poverenja u nju, da vodimo računa o odbrani svoje zemlje i da VS mora da se poštuje. Na predavanjima sam svojevremeno citirao jednu rečenicu: "Ko ne uvežbava svoju vojsku, uvežbavaće tuđu".
Međutim, prema rečima Kurirovog izvora u Ministarstvu odbrane, Bošković je "toliko moljakao" da ga puste u vojnu kolonu da su mu na kraju uslišili želju.
- Toliko je insistirao da je svima bilo i neprijatno, ali uspeo je da dobije ono što je hteo. I ne samo to, nego je, kao da je neki general, stajao među ostalim oficirima na džipu i jedini je imao belu kapu - kaže izvor Kurira, a njegove reči potvrđuju fotografije i snimci iz 2014.
Interesantno je da niko od blokaderske opozicije nije komentarisao vojne saveze susednih država. Hrvatska i Slovenija potpisale su pre pet dana deklaraciju o vojnoj saradnji. Prethodno su u julu u Tirani Priština, Albanija i Hrvatska potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji. Zajednički imenitelj oba saveza je Hrvatska.
Takođe, podsećamo, takozvani premijer Aljbin Kurti najavio je budžet veći od milijardu evra u naredne četiri godine za tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS), što se poklapa sa ovim savezima napravljenim za samo šest meseci.
Za blokadere vojni prsten koji se stvara oko Srbije nije problem, ali moćna srpska vojska na ulicama glavnog grada svoje države - i te kako jeste!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je juče da ne može da veruje da neko može da pokazuje mržnju prema sopstvenoj vojsci koja je najpoštovanija institucija jedne zemlje, ali da u "svakom žitu ima kukolja, a u svakom narodu ima onih koji bi da ruše svoju zemlju".
- Postoje krugovi koji pokušavaju da sruše sve u našoj zemlji, vojsku, crkvu, ali i ostale institucije. Parada je zakazana pre šest meseci i izraz je želje da obeležimo nacionalni praznik, ali i pokažemo koliko je Srbija danas snažnija. Želimo da pokažemo ljudima u šta smo ulagali, kao i da su na braniku otadžbine momci i devojke koji štite svoju zemlju - poručio je Vučić.
