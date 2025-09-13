Pukovnik i vojni istoričar prof. dr Miloje Pršić kaže za Kurir da je šokiran činjenicom da bilo ko može i da pomisli da bi srpska vojska bila pretnja sopstvenom narodu i naglašava da je vojska stub jedne države, ali i podseća da naš narod istorijski ima najviše poverenja u vojsku.

- Parada je posvećena Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji je ustanovljen 2020. godine, u čast proboja Solunskog fronta 1918, gde je srpska vojska imala izuzetan značaj i koji je bio dominantan događaj u završetku Prvog svetskog rata. Srbija je u tom ratu izgubila trećinu svog stanovništva i više od polovine muškaraca... Sličnu rešenost da se ujedinjeni i do poslednjeg borimo pokazali smo i tokom NATO agresije 1999. godine, a upravo zbog herojstva naše vojske nijedna zastava Srbije nikada nije pala u ruke neprijatelja. Srpska vojska je jedan ep i simbol je naše časti i ponosa. Parada je samo još jedan dokaz posvećenosti i odlučnosti da branimo svoju slobodu, jer nikad nismo inicirali sukobe i ratove, a država vodi miroljubivu politiku. Nikome ne pretimo dok su u okruženju udružuju protiv nas i tužakaju nas za sve i svašta - kaže prof. Pršić i dodaje:

- Vojna parada će biti prilika da pokažemo da Srbija ima kvalitetnu i dobro organizovanu vojsku, da bi narod trebalo da ima poverenja u nju, da vodimo računa o odbrani svoje zemlje i da VS mora da se poštuje. Na predavanjima sam svojevremeno citirao jednu rečenicu: "Ko ne uvežbava svoju vojsku, uvežbavaće tuđu".