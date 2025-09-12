Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr. Dejan Stanković izjavio je da planovi i programi srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji uspešno prate principe na kojima se ovaj segment obrazovanja razvija u Evropi.

"Srednje stručno obrazovanje koncipirano je tako da se obezbedi optimalan odnos opšteg, stručnog i praktičnog znanja, a osnovni cilj je osposobljavanje mladih ljudi da na profesionalan i odgovoran način odgovore na potrebe tržišta rada i društva u celini“, rekao je ministar.

On je učestvovao na neformalnom sastanku ministara nadležnih za stručno obrazovanje, u Herningu, u Danskoj. Na skupu je bilo reči o aktuelnim izazovima u obrazovanju i na tržištu rada, kako iz nacionalne tako i iz međunarodne perspektive. Ministri su razgovarali o mogućnostima podizanja atraktivnosti i kvaliteta stručnog obrazovanja i obuke. U tom smislu istaknut je značaj razmene znanja i iskustva među državama članicama EU.

"Povećanje atraktivnosti stručnog obrazovanja je ključno za rešavanje sve većeg nedostatka radne snage i veština širom EU“, rečeno je na sastanku. Istaknuta je i zajednička podrška Herninškoj deklaraciji, koja postavlja pravac za evropsku saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuke do 2030. godine.

Deklaracija ističe neophodnost jačanja relevantnosti, kvaliteta i atraktivnosti stručnog obrazovanja i obuke u svetlu digitalnih, zelenih i demografskih tranzicija u Evropi. Između ostalog, deklaracija poziva na bližu saradnju između stručnog obrazovanja i obuke i socijalnih partnera, kao i na povećanje fokusa na socijalnu inkluziju i jednak pristup obrazovanju.

Ministri su imali priliku i da posete takmičenje „EuroSkills“ na kome se mladi stručnjaci iz cele Evrope takmiče u 38 različitih zanata.

