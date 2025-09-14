Slušaj vest

To je bila poruka skoro 150.000 ljudi iz svih krajeva Srbije koji su bez ijednog incidenta blokaderima održali čas iz pristojnosti, dostojanstva, poštovanja, i iznad svega rodoljublja i ljubavi prema Srbiji koja zaslužuje mnogo više i bolje od paljenja, uništavanja, vređanja...

Nepregledne kolone građana koje su umesto maski, baklji i kamenica razvile samo zastave Srbije, jasno su poručile da je dosta i blokada i nasilja, ali vršljanja sa strane po Srbiji.

Iz svih krajeva Srbije poslata je poruka jedinstva, da je narod jedan i nedeljiv i da je ljubav prema otadžbini iznad svega.

Foto: Kurir

O tome svedoče i fotografije spektakularnih prizora sa jučerašnjih šetnji ali i snimci iz dronova na kojima se vide reke ljudi koji su izašli da kažu da je nasilja dosta.

Foto: Kurir

Gotovo najveći utisak na Srbiju ostavili su snimci i slike iz beogradske opštine Voždovac gde se okupilo 20.000 građana koji su protiv blokada.

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Toj šetnji pridružio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pogledajte kako je bilo u još neki, od skoro 140 gradova i mesta širom Srbije

