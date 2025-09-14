"Srećan sam što sam se pridružio ovim ljudima. Oni samo hoće da žive normalno. Da budu slobodni, da ih niko ne maltretira i da imaju prava kao i svi drugi", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se sinoć pridružio skupu građana protiv blokada, koji se mirnim putem bore za nastavak normalnog života u Srbiji, pravo na slobodno kretanje, rad, učenje i školovanje...