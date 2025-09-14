Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je utiske posle juečrašnje šetnje građana protiv blokada na Voždovcu gde se tokom skupa družio sa građanima, fotografisao, razgovarao...
MAHALI MU SA TERASA, TRAŽIO SE SELFI VIŠE! Predsednik Vučić podelio utiske s jučerašnje šetnje: Srećan sam što sam se pridružio ovim ljudima (VIDEO)
"Srećan sam što sam se pridružio ovim ljudima. Oni samo hoće da žive normalno. Da budu slobodni, da ih niko ne maltretira i da imaju prava kao i svi drugi", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se sinoć pridružio skupu građana protiv blokada, koji se mirnim putem bore za nastavak normalnog života u Srbiji, pravo na slobodno kretanje, rad, učenje i školovanje...
- Ljudi samo hoće da žive normalno, da Srbija nastavi da ide napred, propala je obojena revolucija, dodao je Vučić.
