"Srećan sam što sam se pridružio ovim ljudima. Oni samo hoće da žive normalno. Da budu slobodni, da ih niko ne maltretira i da imaju prava kao i svi drugi", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se sinoć pridružio skupu građana protiv blokada, koji se mirnim putem bore za nastavak normalnog života u Srbiji, pravo na slobodno kretanje, rad, učenje i školovanje... 

 - Ljudi samo hoće da žive normalno, da Srbija nastavi da ide napred, propala je obojena revolucija, dodao je Vučić.

