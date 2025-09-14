Slušaj vest

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić poručio je da je da ta stranka, od starta kampanje za lokalne izbore tačno u ponoć 13. septembra, sve do izbornog dana 12. oktorba neće stati, a sve u cilju da osvoji opštine na severu i vrati ih u srpske ruke, ali i da zaštiti opštine južno od Ibra u kojima su Srbi većina.

„Sve su nam opštine važne, sva mesta u kojima Srbi žive“, poručio je Simić za TV Prva.

Naveo je da je Srpska lista počela kampanju iz Severne Mitrovice, jer je ona oduvek bila bastion srpstva i bedem odbrane srpskog naroda, s obzirom da se ceo srpski narod leči u bolnicama u toj opštini, da studenti dolaze na fakultete…

„Želeli smo da pošaljemo poruku da Severna Mitrovica stameno stoji i dalje, da je simbol srpstva i odbrane interesa srpskog naroda i da tri godine strahovlade i represije režima Aljbina Kurtija nad srpskim narodom nisu ugasile luču slobode na severu Kosova i Metohije. Na ponos svih Srba, krenuli smo veličanstvenim skupom, sa više od 1.500 ljudi“, rekao je Simić.

Srspka lista: Početak kampanje iz Severne Mitrovice Foto: Kosovo onlajn printskrin

Kaže da su se uželeli ne samih izbora, već da oslobode gradove na severu.

„Da pošaljemo jasnu poruku da Kurtijevi gaulajteri neće nikada više upravljati ovom opštinom. Simbolično su i naši akivisti pokazali da je počelo odbrojavanje do oslobođenja opština na severu“, dodao je Simić.

Poručio je da će se Srpska lista, kao što je na jučerašnjem skupu i rečeno, truditi da unapredi život građana, da zaštiti njihova osnovna ljudska pava i da zaustavi progon privrednika, ali i srpskih porodica, što se dešava od kako su, kako je rekao, „lažni gradonačelnici preuzeli vlast“.

Trudiće se, dodao je, i da zaštite sunarodnike južno od Ibra, ali i da kroz borbu na centralnom, ali i lokalnom nivou unaprede uslove za život, kako bi Srbi ostali na tim prostorima.

„Energija se osetila u gradu, ljudi vape za promenama. Videli ste i jasne poruke sa skupa. Bio je tu i ogroman transpaternat ’Svi za brata Milana’, koji neko interpretira ovako ili onako. Mi dobro znamo kome je ta poruka bila namenjena. Naš kandidat za predsednika opštine Severna Mitrovica je Milan Radojević, častan Srbin koji će braniti interese srpskog naroda i sačuvati ovaj grad“, naglasio je Simić.