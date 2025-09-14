Slušaj vest

Nakon najnovijih izjava predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, u kojima tvrdi da se građanima plaća dolazak na skupove Srpske napredne stranke, kao i da je "600 do 700 hiljada evra" navodno potrošeno za navijače-lojaliste na Evrobasketu u Rigi, usledile su oštre reakcije iz redova SNS-a. Visoki funkcioneri ove stranke ocenili su Đilasove tvrdnje kao neistinite, zlonamerne i deo već viđene političke strategije - laži bez ikakvih dokaza.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević poručila je da je Đilas, po ko zna koji put, "promašio temu", i da umesto da se bavi konkretnim političkim pitanjima, "targetira članove SNS-a i pokušava da kriminalizuje Aleksandra Vučića".

"To bi Đilas tako radio, jer ne bi imao dvoje prijatelja da povede u šetnju za iste vrednosti. Osmehe, energiju, veru u bolje sutra, to ne može da se kupi. To je snaga naroda koji veruje u Srbiju i Vučića. Đilas pokušava da uguši tu snagu urlanjem, blokadama i pretnjama, ali narod sve vidi", ppručila je Žarić Kovačević.

Jelena Žarić Kovačević Foto: Kurir Televizija

Ona je podsetila i na nasleđe koje je Đilas ostavio u Beogradu.

"Sumnjam da će Ðilas pokupiti simpatije ljudi koji pamte njegovu vladavinu u Beogradu, hapšenja njegovih saradnika, afere i uzalud bačen i potrošen novac. Dok je on ostao dužan porodiljama, mi itekako mislimo na mlade mame i nizom mera im obezbeđujemo stanove, bolji životni standard, veće plate, davanja za decu. Samo ta jedna stvar dovoljna je da svako Ðilasu kaže - ne", istakla je ona.

Članica Predsedništva SNS i šef Stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) Biljana Pantić Pilja ocenila je da Đilas sve posmatra kroz prizmu novca, jer je, kako kaže, "navikao da sve kupuje - od Marinike Tepić do minuta na televiziji".

"On ne razume da postoje ljudi koji nisu na prodaju, kao što ni Srbija nije na prodaju. Dok on traži sankcije za svoju zemlju i priziva strane sile da ga dovedu na vlast, narod ga odlučno odbacuje", istakla je Pilja u objavi na Instagramu.

Dodala je i da Đilas "želi sve: i izbore, i nasilje, i prelaznu vladu, nadajući se da će bar nešto od toga da mu upali", ali da građani Srbije znaju istinu.

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov ocenio je da Đilas nije izneo nijedan dokaz za svoje tvrdnje.

"Nije otkrio ništa. Niti je ponudio bilo šta što liči na dokaz. Po običaju lupeta i laže", naveo je Jovanov na Iksu i podsetio na, kako kaže, Đilasov "poznati prihod" od 619 miliona evra iz vremena dok je bio na vlasti, dok su se, prema njegovim rečima, ljudi masovno ostajali bez posla.

Milenko Jovanov: Đilas po običaju lupeta i laže Foto: Narodna Skupština Srbije Printscreen