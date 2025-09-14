Slušaj vest

Ministarka privrede i potpredsednica vlade Adrijana Mesarović odgovorila je na tvrdnje Dragana Đilasa da se građanima plaća dolazak na skupove Srpske napredne stranke, kao i da je "600 do 700 hiljada evra" navodno potrošeno za navijače-lojaliste na Evrobasketu u Rigi. Ministarka je poručila da Đilas nikog nije ubedio u svoje laži.

"Svima je jasno da je Dragan Đilas najobičniji lažov, koji uz pomoć svojih antisrpskih medija i blokadera nasilnika koje zdušno finansira, pokušava po Gebelsovim metodama da ubedi nekoga da poveruje u njegove laži. Sad je potpuno očajan jer su mu propali svi dosadašnji pokušaji izazivanja obojene revolucije, odnosno, bacio je pare na pokušaje rušenja države, pa po 100. put ponavlja iste gluposti, i na kraju uvek ispada smešan. Kao i njegova pulenka Marinika sa svojim “senzacionalnim” otkrićima poput koka nosilja dilerki droge iz Morovića, ili paketa droge sa likom predsednika, ali ne Srbije..

I dokle treba da trpimo lupetanja dokazanih lažova i lopova, jer kako zaboraviti da su Đilasove privatne firme dok je bio na raznim državnim funkcijama “zaradile” najmanje 619 miliona evra? I dokle da trpimo kako takvi ljudi na jedan krajnje banalan način pokušavaju da minimalizuju uspehe Srbije i ogromnu podršku koju građani daju našem predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem?

Sinoć je Srbija pokazala kakvu budućnost želi! Samo sinoć, na mirnim i dostojanstvenim šetnjama širom Srbije, preko 145.000 ljudi jasno je poručilo da žele normalan život, napredak i razvoj naše otadžbine, a ne nasilje i blokade! To je ono što boli Dragana Đilasa! Naš narod odlično zna ko su lažovi koji žele da im kradu plate i penzije, da ponovo unište zemlju i vrate je u prošlost siromaštva i opšteg beznađa.