Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu danas počinje izvođenje dokaza odbrane u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Danas će pred sudskim većem svedočiti prvi svedok odbrane.

Zasedanje počinje u devet sati i moći će da se prati na veb-stranici Specijalizovanih veća na sva tri jezika suda – albanskom, srpskom i engleskom, odloženo 45 minuta.

Sud u hagu Foto: Profimedia/Nihad Ibrahimkadic / Anadolu Agency

Jedan od svedoka odbrane biće Džejms Rubin, bivši pomoćnik nekadašnje državne sekretarke SAD Medlin Olbrajt, a kao moguće svedoke Tačijevi branioci ranije su pominjali Veslija Klarka, Bernara Kušnera, Vilijama Vokera...

U analizi Kosovo onlajna, analitičari su ocenili da bi bivši međunarodnici zvaničnici mogli da govore o svojoj percepciji uloge OVK, što su subjektivni vrednosni sudovi, ali da neće doprineti rasvetljavanju činjenica u vezi sa konkretnim zločinima za koje se optuženi terete.

Sredinom jula, saopšteno je da odbrana Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija neće pozivati svedoke.

„Odbrana ovim putem obaveštava Veće i Tužilaštvo da ne namerava da iznese svoje argumente odbrane i da Veselji ne namerava da svedoči u svoju odbranu. Stoga, u skladu s Pravilom 119 (1) i nalogom Sudskog veća, odbrana Seljimija ovim putem obaveštava da ne namerava da iznese svoje argumente odbrane”, navodi se u dva podneska koja su odvojeno podneli advokati Seljimija i Veseljija, a koje su sredinom jula preneli mediji.

Izvođenje dokaza tužilaštva zaključeno je 15. aprila ove godine. Zastupnik žrtava je u ime 155 žrtava koje učestvuju u postupku izveo svoje dokaze u julu.

Prvobitna optužnica protiv četvorice optuženih potvrđena je 26 oktobra 2020, ali je potom izmenjena 3. septembra 2021, 29. aprila 2022. i 30 septembra 2022.

Manje redigovana verzija optužnice zavedena je 27. februara 2023. i to je važeća optužnica u ovom predmetu.

