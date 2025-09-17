Slušaj vest

Ubistvo Čarlija Kirka, konzervativnog aktiviste i saradnika Donalda Trampa, ubijenog 10. septembra na događaju na Univerzitetu Juta Veli od strane dvadesetdvogodišnjka Tajlera Robinsona, otvorilo je političku pozadinu ubistva. Naime, kako su naveli pojedini američki mediji Robinson je bio duboko indoktirnisan ekstremnom levičarskom ideologijom.

Kirkov ubica bio je, navodno, indoktrinisan u "echo komorama" na americkim univerzitetima, gde se društveni pritisak koristi da se osude konzervativni stavovi. Mržnja je označena kao otpor sistemu, a kod Robinsona je otišla toliko daleko da je kao "antifašista" odlučio da ubije neistomišljenika, pa je na jedan metak ugravirao reči "Hej, fašisto! Hvataj!".

Okosnica

Nažalost, u Srbiji imamo slične primere mržnje blokadera: država je označena kao protivnik, svako ko je simpatizer neke od vladajućih stranaka je neprijatelj, politički neopredeljeni građani takođe su postali meta.

Fakulteti u Srbiji postali su regrutni centri za blokadere, koji se već 10 meseci "bore protiv države". Nelegalni plenumi smenili su parlamente, a na plenumaškim sednicama odlučeno je da se zabrani studiranje i pokrenu protesti i nasilne akcije.

Vrlo lako se ekstremne ideje ispoljavaju na, blago rečeno pogrešan način. Nasilje u politici i nasilna želja da se dođe do određenih promena izbila je u prvi plan. Neskrivena mržnja prema svemu što ima veze sa Srbijom, a odlični kontakti sa svima koji su protiv države - od Zagreba do Strazbura - okosnica su blokaderskog pokreta. Tu su i sankcije Rusiji, priznanje lažne države Kosovo, priznanje navodnog genocida u Srebrenici.

Uzavrela atmosfera

Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja kaže da je američko društvo duboko podeljeno, i da postoje veliki problemi u funkcionisanju bezbednosnog sistema, što je pokazano ne samo na tragičnom slučaju Čarlija Kirka, već i u pokušaju atentata na Trampa.

Tolika podeljenost u Srbiji, kako ističe, ipak nije slučaj.

Nikola Perišić: Treba biti na oprezu Foto: Kurir Televizija

"Međutim, ne treba otpisati mogućnost da pojedinac koji je fanatično orijentisan pokuša neko takvo ekstremno delovanje, koje nikako ne bi bilo dobro. Tako da u tom smislu definitivno ne očekujem takva dešavanja, ali dok god postoji ovakva uzavrela atmosfera, koja će se verovatno nastaviti i od jeseni, treba biti na oprezu i treba iskoristiti moć javnog delovanja i apelovati na sve aktere da na demokratski način iskažu svoje stavove, ali da ne ugrožavaju ni druge političke subjekte, a niti druge građane u njihovoj svakodnevici", ističe Perišić i dodaje da politička borba mora da se vrati u zakonske regulative:

"Jasno je da se u današnjem svetu političkih aktivista i grupa širom sveta zaista primenjuje Makijavelistički pristup da "cilj opravdava sredstva", ali mora se priznati da određeni potezi nisu najmoralniji i da mogu da izazovu fatalne posledice. Zbog svega toga ja se nadam da će doći do promene retorike, pa i kod pojedinačnih slučajeva koji se raduju, u ovom slučaju, ubistvu Čarlija Kirka, i da će doći konačno do dijaloga", zaključuje Perišić.

Ubistvo koje je potreslo Ameriku: Šta sledi nakon smrti Čarlija Kirka?