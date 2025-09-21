Slušaj vest

Studenti blokaderi ponovo su zaigrali na svoju staru kartu i podgrejali famu o svojoj listi koju spremaju za izbore. Ipak, i ovoga puta nema ama baš nikakve sadržine iza vesti koju su podelili s medijima koji ih podržavaju. Blokaderi saopštavaju da je takozvana studentska lista gotova, ili je pri samom kraju, ali i dalje kriju ko su ljudi koje kandiduju.

- Studentska lista je formirana ili je gotovo pri kraju, ali je zvaničan stav da studenti neće izaći s listom dok se izbori ne raspišu - rekao je za Novu Aleksandar Novović, student Pravnog fakulteta u Beogradu.

Velika neozbiljnost

I posle deset meseci blokada i protesta, studenti blokaderi ostaju verni anonimnosti kao svom oružju, iako su u međuvremenu otvoreno iskoračili u sferu politike, u kojoj je upravo javnost vrhovno obeležje.

Politički analitičar Branko Radun ocenjuje za Kurir da je sakrivanje blokadera iza anonimnosti izraz velike neozbiljnosti.

Branko Radun Foto: Kurir TV

"Kad tako kažu da neće da pokažu listu i otkriju kandidate, postavlja se pitanje imaju li je uopšte. To je toliko neozbiljno, kao kad učenik kaže da je uradio domaći, ali neće da ga pokaže učiteljici. Neko treba da glasa, a ne zna za koga glasa, a oni hoće da preuzmu vlast. Na planeti ne postoji politička opcija koja krije ljude koje kandiduje i koji stoje iza nje. Studenti blokaderi nama zapravo nude mačku u džaku. Smisao izlaska sa imenima i jeste da birači steknu sliku o određenoj opciji i kandidatu, da znaju šta misle i kakve stavove imaju. Blokaderi su izašli s tim da je prednost što nemaju iskustva u politici, a to znači da kreću od nule. Baš zato je neophodno da znamo ko su ti ljudi koji pretenduju da vode državu. Moramo znati njihove stavove, a ne da se oni kriju u strahu da će izgubiti podršku birača ili stranaca", naglašava Radun.

On kaže da su u politici neodrživa opravdanja blokadera što i dalje guraju grupu anonimusa kao izbor.

"Kad se ulazi u političku arenu, onda se pristaje na kritiku, sučeljavanje stavova, pa i na sve ono što viđamo u političkoj borbi. Ne možete reći: "Mi nećemo da nas provlače kroz blato". To je neozbiljno ako želite da se kandidujete za vođenje države. Ponavljam, nema u svetu takve prakse da se ne izlazi s konkretnim ljudima, da se ne iznose stavovi, da se brane stavovi... To je politika", napominje Radun.

Bućkuriš opozicija

Za političkog filozofa Dragoljuba Kojčića sasvim je jasno da studentska lista nema nikakvu ozbiljnu perspektivu.

Dragoljub Kojčić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

"Svaki ozbiljan čovek koji želi da se bavi politikom dobro razmišlja na kojoj će se listi pojaviti. Iole kvalitetni ljudi sigurno neće tako olako da svoje ime pozajme gubitnicima. Oni koji su manje ozbiljni, prepoznati kao šarlatani ovih deset meseci, neće oklevati da se nađu na toj listi, ali time upravo ruše njen kredibilitet. U toj kvadraturi kruga, zapravo nerešivom pitanju, krije se osnovni razlog zašto se lista ne pojavljuje u javnosti. Da je opozicija, sve zajedno sa studentima, imala ozbiljnu politiku, programe, ideologiju, ozbiljne ljude, onda bi još daleko ranije strpljivo formirala svoje odbore po Srbiji, a ne bi čekala da se dogode tragedije u "Ribnikaru" ili Novom Sadu da nesreću iskoriste kao svoju odskočnu dasku. Kao ubeđeni demokrata samo mogu da konstatujem da Srbija nema ozbiljnu opoziciju i da poželim da se ubuduće na horizontu srpske politike pojave drugačiji ljudi, odgovorniji, obrazovaniji i državotvorno i nacionalno utemeljeniji. Što bi Španci rekli za ovu bućkuriš opoziciju - no pasaran". zaključuje Rabrenović.