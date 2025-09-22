Slušaj vest

U svom govoru na komemoraciji Čarlija Kirka, predsednik SAD Donald Tramp jasno je upozorio na pojavu koja je, nažalost, sve prisutnija ne samo u Americi, već i kod nas u Srbiji - opravdavanje nasilja iz političkih i ideoloških razloga, uz zabrinjavajuće likovanje nad nasiljem koje pogađa one sa "pogrešnim" političkim stavovima. Uznemirujuća je sličnost u obrascima ponašanja: demonizacija neistomišljenika i poriv da se drugačije mišljenje ne pobija argumentima, već silom i omalovažavanjem.

Jedan od ključnih Trampovih uvida jeste da kada se govor proglasi nasiljem, onda neko neminovno dolazi do zaključka da je nasilje opravdano sredstvo da se taj govor zaustavi.

"U poslednjih 11 dana, čuli smo priče o komentatorima, influenserima i drugim ljudima u našem društvu koji su njegovo ubistvo (Čarlija Kirka) dočekali sa bolesnim odobravanjem, opravdanjima, pa čak i likovanjem. Čuli ste to. Ne, nisam mogao da poverujem. Neki od istih onih ljudi koji su poslednjih osam godina pokušavali da s visine moralno sude svakome ko se ne slaže s njima o politici, odjednom su počeli da likuju zbog jednog ubistva. Neverovatno.

Znate o kome se radi. To su veliki gubitnici, uzgred rečeno. To će se uskoro i dokazati. Neki od tih istih ljudi koji su vas nazivali mrziteljem samo zato što ste koristili "pogrešnu" rodnu zamenicu, sada su puni radosti zbog ubistva oca dvoje prelepe male dece", poručio je Tramp i nastavio:

"A isti oni komentatori koji ove nedelje viču "fašizam" zbog ukidanja jedne TV emisije (reč je o šou programu voditelja Džimija Kimela, prim. aut.) u kojoj voditelj ionako nije imao ni talenat ni gledanost, prošle nedelje su insinuirali da je Čarli Kirk zaslužio ono što mu se dogodilo.

Nijedna strana u američkoj politici nema monopol na poremećene ili zabludele ljude, ali postoji jedan deo naše političke zajednice koji veruje da ima monopol na istinu, dobrotu i vrlinu. I iz toga izvlače zaključak da imaju i monopol na moć, mišljenje i govor. E pa, to se više neće dešavati. Taj ugao smo brzo zaokrenuli.

Nažalost, zverstva poput onog koje smo videli u Juti - i to u Juti, ni manje ni više - jesu konačna posledica takvog načina razmišljanja. Ako je govor nasilje, onda će neki ljudi neminovno doći do zaključka da je nasilje opravdano kako bi se govor zaustavio. A mi to nećemo dozvoliti da bude opravdano.

Tradicija razuma i otvorene debate, koju je Čarli praktikovao, nije samo stub naše demokratije - ona je u mnogim aspektima osnova celog našeg društva", poručio je američki predsednik na komemoraciji Kirku.

Trampov govor osvetljava i ono čemu upravo svedočimo u Srbiji: blokade ulica, naisilni protesti, likovanje nad linčom neistomišljenika, linč na društvenim mrežama svakog ko se usudi da misli drugačije, predstavljanje određenih grupa kao jedinih vlasnika istine, pravde i morala.

Baš kao što Tramp ističe da su oni koji godinama moralizuju o "govoru mržnje" sada prvi koji se raduju kada neko nastrada - slično i kod nas, oni koji su najglasnije zahtevali toleranciju, danas javno sramote i targetiraju svakog ko se usudi da ne podržava njihovu verziju istine. I dok su do juče glumili branioce ljudskih prava, danas likuju kada se nad neistomišljenikom sruči bes. Bilo fizički, bilo kroz medijski linč.

Baš tog dana pokazalo se koliko je mržnja jača od razuma. Strašne poruke mržnje upućene su čoveku koji se borio za život! Blokaderi su se naslađivali bez trunke srama.

U mesecima pre i nakon toga svedoci smo bili neoposive ekstaze kada su ljudima u Nišu razbijane glave kamenicama, kada su paljenje prostorije SNS-a širom Srbije, napadani policajci i Žandarmerija.

Pomama mržnje prerušena u pravdu u Americi je imala fatalan ishod. Srbija, u kojoj je na delu osveta i linč umesto dijaloga, takođe rizikuje da potpuno izgubi kompas.