Politička agenda blokaderskog pokreta izašla je u potpunosti na videlo i sada više niko ne krije da je strani faktor ne samo uključen već predstavlja ključnog aktera u preuzimanju vlasti u Srbiji.

Dekanka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Maja Kovačević o tome je detaljno govorila u emisiji "Utisak nedelje", pa je, između ostalog, priznala da blokaderski deo univerziteta aktivno komunicira s međunarodnom zajednicom i da redovno posećuje strane ambasade.

Trče po ambasadama

Ona je vatreno zagovarala opciju da studentska lista mora biti obelodanjena i to obrazložila velikim priznanjem:

- Jer mnoge zapadne zemlje već traže s kim da se dogovore o tranziciji vlasti. Zapravo, alternativu svi već uveliko traže.

Maja Kovačević je rekla da ona i njeni saborci sa univerziteta "ne sede skrštenih ruku", već se trude da uspostave kontakte sa zapadnim zemljama, koje, kako je više puta naglasila, traže alternativu aktuelnom režimu u Srbiji.

Maja Kovačević Foto: Printscreen

- Mi sa univerziteta, ja govorim u svoje ime, ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo s međunarodnom zajednicom. Pošto vole da se bave time ko ide po stranim ambasadama, evo ja idem. I tek ću da idem - najavila je ona.

Voditeljka emisije Olja Bećković je upitala da li studenti treba da objave imena nosilaca liste kako bi obezbedili podršku stranaca, dekanka je odgovorila potvrdno.

- Da bi ubrzali proces. Jer, kad imate alternativu, mnogo vam je lakše da vršite pritisak na ovaj režim - objasnila je ona.

Vuletić: Da podnesu ostavke

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić kaže za Kurir da bi najpoštenije bilo da dekanka Kovačević, ali i svi ostali dekani, podnesu ostavke i nastave da se bave politikom van univerziteta.

Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

- Ja ovakve nastupe nazivam šetajućim tabloidima. Ovde je postalo normalno da raznorazni profesori izlaze s nečim što uopšte nema veze s postojećim zakonskim i ustavnim okvirom. A ne znamo ni u čije ime oni nastupaju. Imaju nekakve želje i ne znam na šta se i na koga oslanjaju. Dekanka priča o nekim ambasadama. Na koju ambasadu misli? Na američku, kinesku, rusku? Ili na britansku i nemačku? Ništa nije jasno o čemu ona priča i koji su to stranci u koje se ona kune. Sve što je ovih prethodnih deset meseci postignuto, što je krenulo sa univerziteta, pre svega od uprava fakulteta, jeste potpuni haos u visokoškolskom sistemu.Bilo bi najpoštenije, ako imaju ideju o samokritičnosti, da bukvalno svi dekani i Rektorski kolegijum podnesu ostavke i da se više ne bave univerzitetom, pa neka se dalje bave politikom i neka osnuju svoje političke organizacije - poručuje Vuletić.

Bez strategije

Iako se u blokaderskom bloku govori samo o izborima, on kaže da ne vidi nikakvu strategiju u ovim javnim nastupima.