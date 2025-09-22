Slušaj vest

Politička agenda blokaderskog pokreta izašla je u potpunosti na videlo i sada više niko ne krije da je strani faktor ne samo uključen već predstavlja ključnog aktera u preuzimanju vlasti u Srbiji.

Dekanka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Maja Kovačević o tome je detaljno govorila u emisiji "Utisak nedelje", pa je, između ostalog, priznala da blokaderski deo univerziteta aktivno komunicira s međunarodnom zajednicom i da redovno posećuje strane ambasade.

Trče po ambasadama

Ona je vatreno zagovarala opciju da studentska lista mora biti obelodanjena i to obrazložila velikim priznanjem:

- Jer mnoge zapadne zemlje već traže s kim da se dogovore o tranziciji vlasti. Zapravo, alternativu svi već uveliko traže.

Maja Kovačević je rekla da ona i njeni saborci sa univerziteta "ne sede skrštenih ruku", već se trude da uspostave kontakte sa zapadnim zemljama, koje, kako je više puta naglasila, traže alternativu aktuelnom režimu u Srbiji.

Screenshot 2025-09-22 114652.png
Maja Kovačević Foto: Printscreen

- Mi sa univerziteta, ja govorim u svoje ime, ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo s međunarodnom zajednicom. Pošto vole da se bave time ko ide po stranim ambasadama, evo ja idem. I tek ću da idem - najavila je ona.

Voditeljka emisije Olja Bećković je upitala da li studenti treba da objave imena nosilaca liste kako bi obezbedili podršku stranaca, dekanka je odgovorila potvrdno.

Ne propustitePolitikaZLF i PSG OBJAVILI TOTALNI RAT STUDENTIMA BLOKADERIMA! Prete i disciplinskim kaznama ako uhvate članove da pomažu "studentima"
blokaderi.jpg
PolitikaTRAŽE GLASOVE BIRAČA, A KRIJU KANDIDATE SVOJE LISTE: Studenti blokaderi nude - mačku u džaku!
x Beta Dragan Gojic.jpg

 - Da bi ubrzali proces. Jer, kad imate alternativu, mnogo vam je lakše da vršite pritisak na ovaj režim - objasnila je ona.

Vuletić: Da podnesu ostavke

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić kaže za Kurir da bi najpoštenije bilo da dekanka Kovačević, ali i svi ostali dekani, podnesu ostavke i nastave da se bave politikom van univerziteta.

puls clean.00_08_07_10.Still004.jpg
Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

- Ja ovakve nastupe nazivam šetajućim tabloidima. Ovde je postalo normalno da raznorazni profesori izlaze s nečim što uopšte nema veze s postojećim zakonskim i ustavnim okvirom. A ne znamo ni u čije ime oni nastupaju. Imaju nekakve želje i ne znam na šta se i na koga oslanjaju. Dekanka priča o nekim ambasadama. Na koju ambasadu misli? Na američku, kinesku, rusku? Ili na britansku i nemačku? Ništa nije jasno o čemu ona priča i koji su to stranci u koje se ona kune. Sve što je ovih prethodnih deset meseci postignuto, što je krenulo sa univerziteta, pre svega od uprava fakulteta, jeste potpuni haos u visokoškolskom sistemu.Bilo bi najpoštenije, ako imaju ideju o samokritičnosti, da bukvalno svi dekani i Rektorski kolegijum podnesu ostavke i da se više ne bave univerzitetom, pa neka se dalje bave politikom i neka osnuju svoje političke organizacije - poručuje Vuletić.

Bez strategije

Iako se u blokaderskom bloku govori samo o izborima, on kaže da ne vidi nikakvu strategiju u ovim javnim nastupima.

- Vidim samo da svako izlazi i nešto priča, a ono što ne vidim, to je strategija kako da se univerzitet vrati u normalno stanje. To je ono čime bi dekanka Kovačević trebalo da se bavi. A stanje trenutno nije normalno. Da, ispiti teku, ali ako imate januarski rok ove nedelje, pa treba da dođe junski, avgustovski... To nije normalno i o tome treba da priča dekanka - naglašava Vuletić.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI U RASULU, A DRŽAVA POTPUNO KONSOLIDOVANA! Analiza Uroša Pipera u 7 tačaka: Na pragu su i fizičkih sukoba, opet će se šokirati kad izgube na izborima
blokaderi.png
PolitikaBLOKADERSKI FRONT SE RASPADA! Opozicija bi preko reda na vlast, ali joj sve više smetaju suludi planovi anonimnih i neozbiljnih studenata blokadera
Djilas Ponos Milos.jpg
PolitikaBLOKADERI ĆE SA DVE LISTE POKUŠATI DA SE DOMOGNU VLASTI! Opozicija i studenti foteljaši na odvojenim listama, a posle izbora svi zajedno protiv Vučića
dragan đilas.jpg
Politika"VUČIĆ MORA DA ODE - A SCENARIO MOŽE DA BUDE I KRVAV!" Ćuta uputio skandalozne pretnje: Samo je pitanje kad će ovde nekom glava da odleti (VIDEO)
Aleksandar Jovanović Cuta.jpg