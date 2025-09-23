Slušaj vest

Amerika, Italija, Srbija... Ekstremni levičari, odnosno anarho-liberali, svuda u svetu po istoj matrici izazivaju haos i nerede. Poslednji u nizu primera zabeležen je u Milanu, gde su grupe ekstremista napale policiju, gađali pripadnike organa reda bakljama, ali i nasrtali na njih šipkama.

Ovim povodom oglasila se i italijanska premijerka Đorđa Meloni.

- Slike incidenata iz Milana: šesnaest „pro-pal“, šesnaest „antifa“, šesnaest „pacifista“ koji pustoše stanicu i izazivaju sukobe sa policijom. Nasilje i razaranje koji nemaju nikakve veze sa solidarnošću i koji neće promeniti ni zarez živote ljudi u Gazi, ali će imati konkretne posledice po italijanske građane, koji će na kraju patiti i platiti štetu koju su prouzrokovali ovi nasilnici - napisala je Meloni na Instagramu uz snimke nereda i dodala:

- Pomisao na blizinu organima reda, primoranim da prođu kroz otvoreno nasilje ovih pseudo-demonstranta. Želim jasne reči osude od organizatora štrajka i svih političkih snaga.

Podsetimo, ubistvo Čarlija Kirka, konzervativnog aktiviste i saradnika Donalda Trampa, ubijenog 10. septembra na događaju na Univerzitetu Juta Veli od strane dvadesetdvogodišnjka Tajlera Robinsona, otvorilo je političku pozadinu ubistva. Naime, kako su naveli pojedini američki mediji Robinson je bio duboko indoktirnisan ekstremnom levičarskom ideologijom.

Kirkov ubica bio je, navodno, indoktrinisan u "echo komorama" na americkim univerzitetima, gde se društveni pritisak koristi da se osude konzervativni stavovi. Mržnja je označena kao otpor sistemu, a kod Robinsona je otišla toliko daleko da je kao "antifašista" odlučio da ubije neistomišljenika, pa je na jedan metak ugravirao reči "Hej, fašisto! Hvataj!".

U svom govoru na komemoraciji Čarliju Kirku, predsednik SAD Donald Tramp jasno je upozorio na pojavu koja je, nažalost, sve prisutnija ne samo u Americi, već i kod nas u Srbiji - opravdavanje nasilja iz političkih i ideoloških razloga, uz zabrinjavajuće likovanje nad nasiljem koje pogađa one sa "pogrešnim" političkim stavovima. Uznemirujuća je sličnost u obrascima ponašanja: demonizacija neistomišljenika i poriv da se drugačije mišljenje ne pobija argumentima, već silom i omalovažavanjem.

- Ako je govor nasilje, onda će neki ljudi neminovno doći do zaključka da je nasilje opravdano kako bi se govor zaustavio. A mi to nećemo dozvoliti da bude opravdano - kazao je, između ostalog, Tramp.