"POMAK ZA SRBIJU" Raguš: Možemo očekivati dobre vesti iz Njujorka po pitanju otpriznavanja tzv. Kosova, Vučić će direktno da upozna Rubija sa stanjem u AP KiM
Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da se iz Nujorka, gde se održava zasedanje Generalne skupštine UN, mogu očekivati dobre vesti po pitanju otpriznavanja nezavisnosti tzv. Kosova i ocenila da će 80. zasedanje Generalne skupštine za Srbiju biti dobar pomak.
Raguš je, govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Njujorku i učešću na 80. zasedanju Generalne skupštine UN, za Tanjug rekla da je veoma značajno to što je američki državni sekretar Marko Rubio tražio susret sa Vučićem i ocenila da će taj sastanak biti vododelnica za mnoge procese sa kojima se Srbija suočava kao što su sankcije prema NIS-u, tarife, situacija u AP Kosovu i Metohiji.
Navela je da će jedna od tema sastanka predsednika Vučića i Rubia sigurno biti i situacija u Republici Srpskoj i oduzimanje predsedničkog mandata "legalno i legitimno izabranom predsedniku Miloradu Dodiku" od strane "nelegalnog visokog predstavnika koji nije dobio saglasnost Saveta bezbednosti UN".
Raguš je istakla da je jako dobar signal uoči lokalnih izbora u AP KiM 12. oktobra to što su SAD obustavile planirani strateški dijalog sa Prištinom zbog svega što premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti radi protivno svim dogovorima i sporazumima.
- Očekujemo lepe vesti, sutra se predsednik Vučić obraća. Ovo je 80. po redu zasedanje Generalne skupštine UN, svaki put ste u prilici da puno toga uradite za svoju zemlju, pogotovo u okviru sastanka koji su marginama. Puno lidera Afrike i Azije koji su jako značajni kada je reč o otpriznavanju nezavisnosti tzv. Kosova. Mislim da ćemo tu čuti jako dobre vesti - smatra Raguš.
Ukazala je da je od presudnog značaja to što će predsednik Vučić moći direktno da upozna Rubija sa stanjem u AP KiM zato što su SAD i dalje najveća geopolitička sila i ocenila da će taj razgovor biti početak dubinskog, strateškog, bilateralnog dijaloga koji treba da prethodi sastanku lidera dve zemlje.
- Srbija danas ima strateški dijalog i sa Istokom i sa Zapadom, posebno sa SAD. Mislim da smo dobro naučili svoje greške u rezonovanju iz prošlosti i da sada imamo priliku da mnoga nerešena pitanja, koja nam određene druge sile političkog zapada otvaraju kada im geopolitički odgovara, privodimo kraju na način kako to odgovara našim nacionalnim i državnim interesima - rekla je Raguš.
Prema njenoj oceni, fokus razgovora Vučića i Rubija će biti na sankcijama NIS-u, s obzirom na to da je i predsednik Vučić rekao da smatra da odlaganja sankcija NIS-u više neće biti, i dodala da očekuje da će nakon tog sastanka građani Srbije dobiti dobru i relaksirajuću vest po pitanju uvođenja sankcija NIS-u.
- Ja nekako očekujem da u oktobru splasnu sve te tenzije koje su uzavrele geopolitički. To bi bila jako dobra vest iz više razloga, nama mnoge investicije koje su najavljene čekaju i tu vrstu odgovora za tarife i sankcije NIS-u. Mislim da će ova 80. sednica Generalne skupštine UN za Srbiju biti dobar pomak, to ćemo imati prilike da čujemo već sutra kada nam se predsednik bude obratio - dodala je Raguš.