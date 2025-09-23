Slušaj vest

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da se iz Nujorka, gde se održava zasedanje Generalne skupštine UN, mogu očekivati dobre vesti po pitanju otpriznavanja nezavisnosti tzv. Kosova i ocenila da će 80. zasedanje Generalne skupštine za Srbiju biti dobar pomak.

Raguš je, govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Njujorku i učešću na 80. zasedanju Generalne skupštine UN, za Tanjug rekla da je veoma značajno to što je američki državni sekretar Marko Rubio tražio susret sa Vučićem i ocenila da će taj sastanak biti vododelnica za mnoge procese sa kojima se Srbija suočava kao što su sankcije prema NIS-u, tarife, situacija u AP Kosovu i Metohiji.

Navela je da će jedna od tema sastanka predsednika Vučića i Rubia sigurno biti i situacija u Republici Srpskoj i oduzimanje predsedničkog mandata "legalno i legitimno izabranom predsedniku Miloradu Dodiku" od strane "nelegalnog visokog predstavnika koji nije dobio saglasnost Saveta bezbednosti UN".

Raguš je istakla da je jako dobar signal uoči lokalnih izbora u AP KiM 12. oktobra to što su SAD obustavile planirani strateški dijalog sa Prištinom zbog svega što premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti radi protivno svim dogovorima i sporazumima.

Foto: Petar Aleksić, EPA Jose Mendez

- Očekujemo lepe vesti, sutra se predsednik Vučić obraća. Ovo je 80. po redu zasedanje Generalne skupštine UN, svaki put ste u prilici da puno toga uradite za svoju zemlju, pogotovo u okviru sastanka koji su marginama. Puno lidera Afrike i Azije koji su jako značajni kada je reč o otpriznavanju nezavisnosti tzv. Kosova. Mislim da ćemo tu čuti jako dobre vesti - smatra Raguš.

Ukazala je da je od presudnog značaja to što će predsednik Vučić moći direktno da upozna Rubija sa stanjem u AP KiM zato što su SAD i dalje najveća geopolitička sila i ocenila da će taj razgovor biti početak dubinskog, strateškog, bilateralnog dijaloga koji treba da prethodi sastanku lidera dve zemlje.

- Srbija danas ima strateški dijalog i sa Istokom i sa Zapadom, posebno sa SAD. Mislim da smo dobro naučili svoje greške u rezonovanju iz prošlosti i da sada imamo priliku da mnoga nerešena pitanja, koja nam određene druge sile političkog zapada otvaraju kada im geopolitički odgovara, privodimo kraju na način kako to odgovara našim nacionalnim i državnim interesima - rekla je Raguš.

Prema njenoj oceni, fokus razgovora Vučića i Rubija će biti na sankcijama NIS-u, s obzirom na to da je i predsednik Vučić rekao da smatra da odlaganja sankcija NIS-u više neće biti, i dodala da očekuje da će nakon tog sastanka građani Srbije dobiti dobru i relaksirajuću vest po pitanju uvođenja sankcija NIS-u.