Napadi na novi zakon o legalizaciji, simbolično nazvan "Svoj na svome", koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, krenuli su pre nego što je isti donet. Tako je u medijima bliskim blokaderima brže-bolje krenula kampanja protiv zakona koji je spas za mnoge građane naše zemlje.

Naime, Forbs je objavio tekst pod naslovom "Sve slabosti Vučićeve masovne legalizacije: Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji", N1 je pozvao sagovornike koji su govorili negativno o zakonu, dok je list Danas na naslovnoj strani objavio da će Vučić legalizovati "sve što je ilegalno".

Ovakva banalizacija dolazi samo dva dana nakon što je predsednik države najavio da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

- Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu - rekao je Vučić predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

Objasnio je da će građani slati elektronsku prijavu.

- Podzakonskim aktom će to biti uređeno da bude do Nove godine. To će raditi Agencija za prostorno planiranje u svakom katastru. Svuda ćete imati te informacije. Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji. I vi do Nove godine, u roku od 60 dana, imate legalan svoj objekat. U potpunosti, i sada slušajte po kojoj ceni, cena se kreće za negde oko 70 odsto objekata, kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju, a ne 100 evra po kvadratu, nego 100 evra ukupno - kazao je Vučić u Palati Srbija.

Dodao je da je važno da vlasnici bespravnih objekata požure sa prijavama i da ih podnesu do decembra i izrazio očekivanje da će već za dva ili tri meseca biti rešeno pitanje više od pola miliona objekata.

Ne treba biti ekspert pa znati sa sigurnošću koliko je ovakav zakon važan i koliko će olakšati život mnogih građana koji imaju problema sa legalizacijom. Međutim, medije bliske blokaderima to ne tangira, već šta god da uradi Vučić, kao po komandi kreću da kritikuju.

Izuzetak ne prave ni sada kada se predsednik uhvatio u koštac s problemom s kojim niko nije ni hteo, ni smeo - legalizacijom.

