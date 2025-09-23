Slušaj vest

Rat među blokaderima se nastavlja! Nakon što su blokaderi iz Zeleno-levog fronta napali studente blokadere, udarac im je uzvraćen. Naime, sa zvaničnog Iks profila Fakulteta tehničkih nauka u blokadi objavljeno je sledeće:

- Svaki profesionalni novinar koji pita kada će studentska lista, mora svog sagovornika (političara, analitičara, novinara...) da pita: kako će izgledati opozicione koalicije, da odmah navede članove ili kaže kada će ih objaviti, dakle ko će sa kim, koga očekuju pojedinačno na tim listama i redne brojeve, onda zašto ne vidimo barem deset imena te liste i liste vlasti do sada, pa onda sve to o studentskoj listi ili obrnutim redosledom, svejedno je. Profesionalni pristup i jednaka očekivanja od svih aktera.

Tu objavu komentarisao je jedan blokader, koji je napisao da novinari treba da pitaju opozicone stranke da li im je prioritet političko preživljavanje, pa i po cenu "slabljenja studentske liste".

WhatsApp Image 2025-09-23 at 4.06.18 PM (1).jpeg
Foto: Printscreen/ X

- A i da pita te famozne opozicione stranke (a ko će tu sa kim Bog sami ne zna) da li im je prioritet političko preživljavanje, pa i po cenu slabljenja studentske liste (na čemu opozicione botovi uveliko rade), ili rušenje režima koji nanosi nemerljivu štetu ovom društvu i državi - napisao je on.

Podsećamo, rat u blokaderskim redovima intenzivirao se u poslednje vreme, pa je tako ispred ZLF istupila njihova poslanica Biljana Đorđević koja se javno žalila da njena stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi došli do vlasti, ali da je studenti uporno ignorišu.

Ne propustitePolitikaSKANDALOZNO! BLOKADERI UHVAĆENI KAKO PREUZIMAJU DROGU! Pojavio se šok snimak: Pokupili paketiće iz šteka, pa ih uneli u Rektorat u Novom Sadu
droga.jpg
PolitikaSRBIJA, AMERIKA, ITALIJA... Ekstremni levičari svuda prave haos: Anarho-liberali po istoj matrici izazivaju nasilje i nerede
1111.png

Ona je najpre za Danas rekla da minimalni cilj treba da bude dogovor za nastup na izborima i "pakt o nenapadanju". Pošto nikog iz blokaderskog pokreta ne interesuje šta hoće ZLF, Biljana Đorđević je bila još surovija u kritikama na račun studenata blokadera

- Studentski pokret je ove pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu - izjavila je ona u intervjuu za Novu.

Iz svega što gledamo poslednjih dana u blokaderskim redovima nameće se jedan zaključak: na kraju će predsednik Srbije Aleksandar Vučić razdvajati blokadere da ne krenu u međusobni fizički obračun.

Ne propustitePolitikaSTRANA POMOĆ! Dekanka FPN požuruje blokadere da izađu s listom: Stranci već traže s kim da se dogovore o tranziciji vlasti
Blokaderi (3).jpeg
PolitikaI BLOKADERI MEĐU ADVOKATIMA PRIZNAJU - LJUDI SE VEĆ DANAS MASOVNO INTERESUJU ZA VUČIĆEV ZAKON! Advokat Terzić: "Studenti, opozicijo, slušajte malo naše savete"
101 Nemanja Nikolic.jpg
PolitikaTRAMP PRIČAO O AMERICI, A KAO DA JE OPISAO SRBIJU! Ista bolest: Govor mržnje, dvostruki standardi i radovanje nasilju (VIDEO)
dara01 AP Ross D Franklin.jpg
PolitikaBLOKADERI ĆE SA DVE LISTE POKUŠATI DA SE DOMOGNU VLASTI! Opozicija i studenti foteljaši na odvojenim listama, a posle izbora svi zajedno protiv Vučića
dragan đilas.jpg