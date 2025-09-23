Slušaj vest

Rat među blokaderima se nastavlja! Nakon što su blokaderi iz Zeleno-levog fronta napali studente blokadere, udarac im je uzvraćen. Naime, sa zvaničnog Iks profila Fakulteta tehničkih nauka u blokadi objavljeno je sledeće:

- Svaki profesionalni novinar koji pita kada će studentska lista, mora svog sagovornika (političara, analitičara, novinara...) da pita: kako će izgledati opozicione koalicije, da odmah navede članove ili kaže kada će ih objaviti, dakle ko će sa kim, koga očekuju pojedinačno na tim listama i redne brojeve, onda zašto ne vidimo barem deset imena te liste i liste vlasti do sada, pa onda sve to o studentskoj listi ili obrnutim redosledom, svejedno je. Profesionalni pristup i jednaka očekivanja od svih aktera.

Tu objavu komentarisao je jedan blokader, koji je napisao da novinari treba da pitaju opozicone stranke da li im je prioritet političko preživljavanje, pa i po cenu "slabljenja studentske liste".

- A i da pita te famozne opozicione stranke (a ko će tu sa kim Bog sami ne zna) da li im je prioritet političko preživljavanje, pa i po cenu slabljenja studentske liste (na čemu opozicione botovi uveliko rade), ili rušenje režima koji nanosi nemerljivu štetu ovom društvu i državi - napisao je on.

Podsećamo, rat u blokaderskim redovima intenzivirao se u poslednje vreme, pa je tako ispred ZLF istupila njihova poslanica Biljana Đorđević koja se javno žalila da njena stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi došli do vlasti, ali da je studenti uporno ignorišu.

Ona je najpre za Danas rekla da minimalni cilj treba da bude dogovor za nastup na izborima i "pakt o nenapadanju". Pošto nikog iz blokaderskog pokreta ne interesuje šta hoće ZLF, Biljana Đorđević je bila još surovija u kritikama na račun studenata blokadera.

- Studentski pokret je ove pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu - izjavila je ona u intervjuu za Novu.