Veliki skandal trese blokaderski pokret! Novosadski studenti blokaderi su u zgradu Rektorata uneli drogu, a u javnost je dospeo snimak na kojem se vidi kako preuzimaju kesicu sa opojnim sredstvom koju im je u šteku ostavio lokalni diler!

Sve se dešava u jeku nezakonitih blokada fakulteta, 25. juna. Te večeri su blokaderi, među kojima su se nalazili Aljoša Dudić, student Fakulteta tehničkih nauka (FTN), Bojana Vujić, studentkinja Filozofskog fakulteta, i njihov kolega Aleksa Gašić, otišli u večernjim časovima do Ulice Polita Desančića u Novom Sadu i skrivenog šteka u toj ulici.

Paketić ispod lišća

Štek je bio sakriven u lišću između drveta i ograde škole (Gimnazija "Isidora Sekulić"). Bio je to paketić koji im je ostavio lokalni diler, inače kriminalna veza još jednog Dudićevog blokadera, Cvetomira Kecmana. Uz dozvolu prisutnih lica, Dudić je sve to snimao kamerom, iako su bili svesni da su kupovina i upotreba narkotika nezakonite.

Nakon što su preuzeli paketić s drogom, blokaderi su krenuli do zgrade Rektorata, koju su duži period bespravno koristili.

"Ljudi, mi smo ispušili osam podova za pet dana", govori Bojana Vujić dok se voze ka Rektoratu, gde ih je čekala druga grupa najekstremnijih blokadera, tj. Marian Buljovčić, takođe student FTN, Filip Očenaš, student Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF), Dunja Ignjatov, student Akademije umetnosti, kao i pomenuti Cvetomir Kecman, inače "stručnjak" za drogu, a sa kojima su pripremili i konzumirali narkotike.

Na snimku se čuju psovke, a onda i oduševljenje kad su videli koliko droge ima u kesi.

"Alo, gle kol'ka kesa", kaže Dudić i dodaje da će on "da pravi".

"Idem ja da kuvam", kaže Dudić, a Martin N. traži da pomiriše kesu.

Na video-snimku jasno se vidi da akteri priznaju da je Rektorat devastiran od strane blokadera.

Zgrada je korišćena i za skladištenje brusilica, ulja i šipki, najverovatnije u svrhu nasilnih aktivnosti, kada su palili i uništavali objekte političkih organizacija, zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i prilikom napada na policijske službenike.

Unizili se

Politički analitičar Nebojša Obrknežev napominje da je mesecima upozoravano da se na Univerzitetu u Novom Sadu i drugim univerzitetima i objektima koje su koristili studenti blokaderi - nalazi svašta.

"Već je javnost videla na snimcima i fotografijama posle prekida blokada pojedinih fakulteta kakve su cirkuse pravili tamo i kakav su svinjac ostavili za sobom, od fakultetskih zgrada do Rektorata. U prethodne dve nedelje videli smo i da je pronađeno i određeno oružje. Sada smo došli do toga da vidimo da je bilo dilovanja, tj. preuzimanja droge od strane blokadera. Ljudi s takvim porivima i porocima apsolutno su tu celokupnu studentsku grupaciju, ako ih uopšte više i neko naziva studentima, unizili. I mi moramo jednostavno odvojiti prave studente od tih studenata blokadera", kaže Obrknežev.

On veruje da će mediji naklonjeni blokaderima pokušati da opravdaju ono što se jasno vidi na snimku, ali da nikakva propagandistička mašinerija u ovom slučaju neće im poći za rukom.

"Svako u ovom slučaju mora odgovarati, i ovi što su dilovali drogu i ovi što su kupili, i da se provere sve univerzitetske ustanove koje su pod blokadama", zaključuje Obrknežev.