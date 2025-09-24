Slušaj vest

Jovana Petrović, učiteljica iz Prokuplja, ističe da njena porodica uspe da uštedi novac za sve druge potrepštine u kući i decu i da su joj nove mere države od izuzetnog značaja za sve nas — kao i da je veoma važno što Srbija podržava i misli na svoj narod!

- Ostane nam neki novac, kao bukvalno ušteda, za razliku od prethodne kupovine koje smo imali. Život na selu nije lak. Ustaje se ujutru u pet, pola šest, radni dan se završava uveče u devet sati. Naša kupovina nije svakodnevna, svakodnevna je hleb, ali neka veća kupovina se odnosi na dva puta mesečno - rekla je Jovana.

Pokazuje domaćinstvo i sve neophodno za višečlanu porodicu što sada može lakše da priušti, kao i dugačak spisak hrane na računu koji je umanjen zahvaljujući novim merama države.

- Pošto su te naše velike kupovine nisu svakodnevne kupovine. Ako je račun bio 10.000, sad je nama račun 8-8.500 dinara - dodaje.

Sada taj ušteđeni novac može da preusmeri na druge stvari i obezbedi svojoj deci sve neophodno. Pogotovo za kraj godine kada se dodaju i novi troškovi za sve članove domaćinstva.

- Sa tom uštedom možemo deci da kupimo školski pribor, garderobu koju stalno oni prerastaju i menjaju. Stvara osećaj sigurnosti, pogotovo u septembru mesecu. Septembar mesec je za sve nas veliki udaran mesec, pogotovo zimnica, deca, škola, sprema se, ogrev. Te mere su izuzetne i stvarno su od velikog značaja za sve nas - ističe Jovana.

Podsetimo, među novim merama države, pored mnogo nižih cena osnovnih potrepština za život — više od 20.000 proizvoda u 23 kategorije, država je donela još niz mera za dobrobit građana zahvaljujući kojima će najveći deo našeg naroda odmah osetiti boljitak, u standardu ali i novčaniku u kojem će sada ostajati mnogo više za neke druge stvari koje su do skora bile nedostižne.

Sve o novim merama za građane!

Novim merama države našim građanima — i mladima i penzionerima, omogućene su sve vrste povoljnih kredita — potrošački, gotovinski, stambeni...

Tu su i povoljnija drva za zimu, kao i manji računi za struju za one kojima je najteže...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored mera koje su stupile na snagu 1. septembra, juče je predstavio i nov zakon o legalizaciji u Srbiji — "Konačno svoj na svome", koji po najpovoljnijim uslovima omogućava građanima da konačno u katastar pod svojim imenom upišu pravo svojine nad stambenim objektom koji su gradili za sebe i porodicu da imaju krov nad glavom — legalizacija kompletnog objekta za 100 evra.

Pored ovoga, a i mnogih drugih mera, tu je i ona za jeftiniju struju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije — borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije. Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Jeftinija drva za one kojima je to najpotrebnije

Uz svakodnevno manje cene u prodavnicama za čak 20.000 proizvoda, uključujući i osnovne bez kojih niko od nas ne može da zamisli život, mnogima u Srbiji i te kako znači odluka države da oni kojima je to najpotrebnije dobiju drva za zimu po povlašćenim i mnogo nižim cenama.

Podsetimo, jedna od 5 važnih ekonomskih mera države za podršku građanima, koja važi od 1. septembra, jeste i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod "Srbijašuma".

Tako, za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite za kubik drva važi cena od 2.900 dinara.

Za kategorije koje obuhvataju penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i njihove porodice obezbeđeno je ogrevno drvo po ceni nižoj od 15 odsto, koja iznosi 4.478 dinara sa PDV-om po kubiku.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.

Kolika će od decembra biti prosečna penzija, a koliki minimalac, kolika će biti plata nastavnika, vaspitača, lekara, medicinske sestre... možete pročitati KLIKOM OVDE.