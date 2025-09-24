Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da je sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem bio jedini zvanični sastanak na agendi američkog državnog sekretara Marka Rubija tokom jučerašnjeg dana, uz ocenu da to pokazuje da postoji interesovanje SAD za političke stavove Srbije i unapređenje bilateralnih odnosa, kao i da je to znak poštovanja prema Srbiji.

Starović je rekao da je dijalog na najvišem nivou sa SAD nedostajao u prethodnim godinama i podsetio da se nedavno ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao sa Rubiom u Vašingtonu što je, kako je naveo, bio prvi susret u tom formatu posle osam godina.

- Time su otvorena vrata i za jučerašnji susret sa predsednikom Vučićem. Da li će to biti neka velika prekretnica, možda bi bilo suviše ambiciozno tvrditi, ali siguran sam da postoji ogroman prostor za unapređenje odnosa i da se krećemo u tom pravcu - rekao je Starović za K1 televiziju.

Prema njegovim rečima, očekivanja javnosti u Srbiji bila su velika nakon pobede Donalda Trampa na predsedničkim izborima, a fokus Trampove administracije bio je usmeren pre svega na neke druge regione, unutrašnja pitanja, rat u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku, ali se interesovanje Vašingtona pojačava za naš region i za Srbiju.

Istakao je da je najvažnija perspektiva u tom smislu proces strateškog dijaloga koji će uskoro otpočeti, i ukazao da je Rubio u zvaničnom saopštenju zahvalio predsedniku Vučiću na sastanku i naglasio da se razgovaralo o otpočinjanju procesa strateškog dijaloga, kao i učešću SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

- To su važne vesti i dobre poruke i mislim da postoje preduslovi i predispozicije za kvalitativno unapređenje naših odnosa sa SAD pod ovom predsedničkom administracijom, koja je i u ideološkom i vrednosnom smislu prijemčivija za saradnju sa nama nego što su to bile mnoge prethodne administracije - rekao je Starović.

Foto: Kurir Televizija

Odgovarajući na pitanje da li je Srbija na dobrom putu da uspostavi bolji politički dijalog sa Vašingtonom, Starović je rekao da određene predispozicije postoje i da se po nekim pitanjina poklapaju stavovi i interesi dve zemlje, uz razumevanje da postoje i oblasti gde se, kako je rekao, verovatno nikada neće saglasiti, kao što je pitanje Kosova i Metohije.

- To su važna i krupna pitanja koje je nemoguće zaobići, ali je moguće pokušati ostaviti ih po strani, koliko je to moguće, a ono gde postoji poklapanje je insistiranje na miru u Ukrajini. Vidimo da su određeni koraci u tom pravcu postignuti nakon susreta američkog i ruskog predsednika, a ono što je za nas vrlo važno, ukoliko bi se do nekakvog mira i prekida vatre u Ukrajini došlo, to bi snažno pojačalo spoljnopolitičku poziciju Srbije - istakao je on.

Starović je rekao i da dve zemlje spaja zalaganje SAD za očuvanje mira i stabilnosti, kao i to što SAD nikada ne podržavaju one koji žele da eskaliraju, destabilizuju i dodatno zakomplikuju situaciju na terenu.

- I to je ono što jeste svakako u našem interesu - da u svim političkim problemima i konfliktima ne dođe do bilo kakve eskalacije, bilo da govorimo o prostoru Kosova i Metohije, bilo da govorimo o Bosni i Hercegovini ili bilo kom drugom delu Balkana - zaključio je Starović.

Govoreći o strateškom dijalogu između Srbije i SAD, Starović je rekao da je reč o sveobuhvatnom mehanizmu saradnje između dve države koji će omogućiti da se ta saradnja intenzivira sa različitim departmanima američke vlade u ekonomskim i političkim pitanjima.

Naveo je da je strateški dijalog mehanizam koji razvija Stejt Department i u koji su, kako je istakao, uključene privilegovane zemlje, kao i da mnoge države žele da kroz taj mehanizam saradnje razvijaju odnose sa SAD.

- Mi smo na tome radili godinama unazad. U kratkom vremenskom periodu američka administracija prekida pripremu strateškog dijaloga sa Prištinom, a istovremeno zvanično najavljuje skori početak strateškog dijaloga sa Srbijom. Mislim da su to veoma dobre vesti - rekao je Starović.

Naveo je da su američke kompanije zainteresovane da investiraju u Srbiji i da se priprema velika investicija u solarnu elektranu na istoku Srbije čija je vrednost više od milijardu i po evra. Starović je rekao da se razgovara i o mogućnosti investiranja u novu reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 na Dunavu.