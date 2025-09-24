Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić najoštrije je osudila nasilje blokadera u Skupštini grada Zaječara i istakla da nastavljaju urušavanje institucija, kreiranje haosa i destabilizacije.

- Najoštrije osuđujem nasilje blokadera u Skupštini grada Zaječara. Još jednom su pokazali kako bi izgledala Srbija i šta bi uradili sa našim institucijama ukoliko bi došli na vlast. Takođe su ponovo pokazali da njima izbori i narodna volja ne znače ništa - napisala je Brnabić na mreži X povodom incidenata koje su danas izazvali odbornici blokaderske opozicije na sednici Skupštine grada Zaječara.

Brnabić je podsetila da su u Zaječaru izbori održani i da su građani jasno rekli ko ima njihovo poverenje, uprkos, kako je navela, "užasnom nasilju blokadera, čak i na sam izborni dan".

- Bez obzira na to, blokaderi nastavljaju sa pokušajima urušavanja institucija, kreiranja haosa i destabilizacije. Uz svesrdnu podršku određenih medija, koji promovišu ovakvo nasilje kao nešto lepo i pozitivno, u nadi da će se nastaviti "pumpanje". Sve njih skupa apsolutno ne zanima narodna volja iskazana na izborima. Anarhija, mržnja i nasilje su njihov jedini program za Srbiju - istakla je Brnabić.

Konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara danas je nastavljena, a odbornici opozicije sve vreme ometaju rad galamom, zviždanjem i vređanjem odbornika vladajuće koalicije.

Sednica je bila prekinuta na samom početku jer su u skupštinskoj sali blokaderi bacili dimnu bombu i biber sprej.