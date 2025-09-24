Slušaj vest

Žikica Bradara iz Negotina, supruga palog borca i invalidski penzioner, ističe da joj nove mere države pomažu na više načina i u više sfera života i da joj je od izuzetnog značaja što Srbija podržava i misli na svoj narod!

Ističe da država misli o svemu i da joj je život olakšan na više načina — a posebno kao penzioneru da plati manji račun u prodavnici.

- Mere su fantastične. Ja sam zadovoljna. Država razmišlja o svima. Kad odem u trgovinu, recimo juče, prekjuče smo bile, ja i komšika, u nabavku. Mnogo manje smo platile, sveukupni račun, nego što smo to radile prošlih meseci - kaže Žikica na početku i dodaje:

- Penzioner sam, invalidski. Supruga sam palog borca, koji je poginuo na ratištu 1993. godine, kod Benkovca. Ogromna je razlika i to po jeftinjenju struje. Ja se grejem na struju, uključim na struju, meni je non-stop klima uključena. I ne prezam više, ovo je jeftina, skupa struja, ovo ono. Uvek ima taj popust, koji je meni bar vredan. I ja predsedniku verujem. Ono što on obeća, on ispuni - naglašava.

Novim merama države našim građanima — i mladima i penzionerima, omogućene su sve vrste povoljnih kredita — potrošački, gotovinski, stambeni...

Tu su i povoljnija drva za zimu, kao i manji računi za struju za one kojima je najteže...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored mera koje su stupile na snagu 1. septembra, juče je predstavio i nov zakon o legalizaciji u Srbiji — "Konačno svoj na svome", koji po najpovoljnijim uslovima omogućava građanima da konačno u katastar pod svojim imenom upišu pravo svojine nad stambenim objektom koji su gradili za sebe i porodicu da imaju krov nad glavom — legalizacija kompletnog objekta za 100 evra.

Pored ovoga, a i mnogih drugih mera, tu je i ona za jeftiniju struju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara.

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije — borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije. Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Jeftinija drva za one kojima je to najpotrebnije

Uz svakodnevno manje cene u prodavnicama za čak 20.000 proizvoda, uključujući i osnovne bez kojih niko od nas ne može da zamisli život, mnogima u Srbiji i te kako znači odluka države da oni kojima je to najpotrebnije dobiju drva za zimu po povlašćenim i mnogo nižim cenama.

Podsetimo, jedna od 5 važnih ekonomskih mera države za podršku građanima, koja važi od 1. septembra, jeste i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod "Srbijašuma".

Tako, za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite za kubik drva važi cena od 2.900 dinara.

Za kategorije koje obuhvataju penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i njihove porodice obezbeđeno je ogrevno drvo po ceni nižoj od 15 odsto, koja iznosi 4.478 dinara sa PDV-om po kubiku.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.

