Sugrađanka Kristina Pecikozić iz Rakovice, mlada majka dvoje dece trenutno je nezaposlena, a pošto njena porodica živi kao podstanar kaže da joj svaki dinar znači — posebno da se obraduju mališani — kao i da je budućnost Srbije sigurna jer Srbija misli i podržava svoje građane — a to pokazuje upravo novim merama države!

Na početku ističe da joj je jedna od želja da aplicira za stambeni kredit za mlade.

- Mi smo podstanari i nezaposlena sam trenutno. Volela bih da, eto, nađem neki stabilan posao i da mogu da sutra apliciram za taj kredit. Kada smo zvali nekoliko nekih kuća, oni su nam uvek odgovarali da ne može taj kredit za mlade. Zato što su ljudi imali dosta nelegalizovanih objekata. Sada i nova mera vezana za legalizaciju i onda će, ja se nadam, i ti ljudi da legalizuju i možda ćemo i uspeti da taj kredit za mlade da uzmemo.

Pored kredita, Kristininoj porodici je bitan i račun u prodavnici za višečlanu porodicu, a svaka ušteda izmami osmeh mališana.

- I super je što mogu da pored tog kredita uzmem kredit da bi mogla da opremim tu kuću. Sada ovo što je doneta ova odluka sa nižim cenama je fenomenalno. Kada idemo na te veće kupovine, otprilike 15.000 dinara račun kada je, ja sam primetila da smo uštedeli, tako, pa nekgde oko 2.500 dinara. Kupimo nešto što nismo uspeli ranije deci kad smo obećali neku igračku, nešto, ali sada možemo da priuštimo to.

- Nekako sve ide svojim tokom i jedno po jedno i tako da verujem i u budućnost Srbije i verujem u ono što nam dolazi, ono što će biti i da će sve to biti kako treba - istakla je Kristina.

Sve o novim merama za građane!

Novim merama države našim građanima — i mladima i penzionerima, omogućene su sve vrste povoljnih kredita — potrošački, gotovinski, stambeni...

Tu su i povoljnija drva za zimu, kao i manji računi za struju za one kojima je najteže...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored mera koje su stupile na snagu 1. septembra, predstavio je i nov zakon o legalizaciji u Srbiji — "Konačno svoj na svome", koji po najpovoljnijim uslovima omogućava građanima da konačno u katastar pod svojim imenom upišu pravo svojine nad stambenim objektom koji su gradili za sebe i porodicu da imaju krov nad glavom — legalizacija kompletnog objekta za 100 evra.

Pored ovoga, a i mnogih drugih mera, tu je i ona za jeftiniju struju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara.

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije — borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije. Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Jeftinija drva za one kojima je to najpotrebnije

Uz svakodnevno manje cene u prodavnicama za čak 20.000 proizvoda, uključujući i osnovne bez kojih niko od nas ne može da zamisli život, mnogima u Srbiji i te kako znači odluka države da oni kojima je to najpotrebnije dobiju drva za zimu po povlašćenim i mnogo nižim cenama.

Podsetimo, jedna od 5 važnih ekonomskih mera države za podršku građanima, koja važi od 1. septembra, jeste i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod "Srbijašuma".

Tako, za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite za kubik drva važi cena od 2.900 dinara.

Za kategorije koje obuhvataju penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i njihove porodice obezbeđeno je ogrevno drvo po ceni nižoj od 15 odsto, koja iznosi 4.478 dinara sa PDV-om po kubiku.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.

