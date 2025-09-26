Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred Generalnom skupštinom UN još jedanput je predstavio Srbiju kao slobodarsku i nezavisnu državu koja oseća nepravdu izazvanu gaženjem međunarodnog prava i spremna je da brani svoje državne i nacionalne interese. Vučićeve poruke pred celim svetom mogu se smatrati oštrijim ili smelijim, ali one zapravo predstavljaju iznošenje istine bez kalkulacija i uz čvrsto oslanjanje na principijelnu poziciju Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Manevarski prostor

Vučić je na najvažnijoj svetskoj pozornici upozorio da Povelja UN nije napisana da služi jednom trenutku u istoriji već da izdrži zub vremena. On je rekao da je svet pred velikim geopolitičkim podelama i ponudio da Beograd bude mesto za dijalog svim sukobljenim stranama. U Vučićevom govoru posebno je naglašeno da je Kosovo i Metohija neodvojiv deo Srbije i da Srbi u južnoj pokrajini trpe teror i nasilje. On je objasnio da je Balkan mesto zajedničke odgovornosti i da je međunarodna zajednica koristila laži kako bi napala lidere Republike Srpske. Obraćanje je zaključio tvrdnjom da će Srbija i dalje ostati nezavisna i slobodna.

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović ocenjuje za Kurir da je Vučić u svom obraćanju uspeo da predstavi poglede Srbije na sadašnju haotičnu međunarodnu situaciju, na probleme koji su zaostali usled jednostrane politike Zapada prema nama poslednjih decenija i na čvrstu odbranu nezavisnosti, suvereniteta, vojne neutralnosti i naših odnosa sa svim velikim silama, regionima i državama.

screenshot-4.jpg
Vladislav Jovanović Foto: Kurir

- I u tom smislu je podsetio da je Srbija, iako mala po površini i po demografskoj snazi, uspela da se afirmiše kao uspešna zemlja između vetrova koji duvaju sa svih strana, i sa istoka i sa zapada, i sa severa i juga, i da kao takva pokaže da je moguće da jedna mala država zadrži svoju principijelnu poziciju prema međunarodnim problemima i čvrsto se osloni na međunarodno pravo i UN. Srbija je obogatila sebe i jačanjem odnosa s bivšim nesvrstanim zemljama, što joj daje širinu za disanje i prostor za manevrisanje. Takve poruke u govoru mora da su privukle pažnju i malih i velikih u međunarodnoj zajednici, a velikih posebno - smatra Jovanović.

Tuđe nećemo, svoje ne damo

On objašnjava da iskakanje pojedinih velikih sila iz novonastajućeg poretka, koji je još u povoju, ne može biti korisno za njih.

- I zbog toga će morati da se uzdržavaju od direktnih pretnji i agresija na pojedine zemlje. U ovom uskovitlanom svetu dobro je što se formiraju i jačaju jezgra država koje hoće da se očuva integritet UN i međunarodno pravo. I to je nešto što automatski mora da ide u korist malim zemljama kao što je Srbija - zaključuje Jovanović.

Bivši ambasador pri UN Branko Branković kaže za Kurir da je predsednik jasno i argumentovano poručio da će Srbija poštovati svoje državne i nacionalne interese i da neće dozvoliti da ih iko ugrožava.

sequence-01.00-23-17-10.still001.jpg
Branko Branković Foto: Kurir Televizija

- Nema priče o tome koliko je neko bio oštar pred GS UN, pogotovo kada se jasno kaže šta je istina, kao što je Vučić učinio. Kada se kaže istina, ona boli, ali je činjenica. Vučićeve poruke su vrlo jasno stavile do znanja da Srbija ima svoje nacionalne i državne interese i da će ih kao nezavisna zemlja štititi. Srbija nikome nije pretnja niti će ikada biti, jer je naša država za saradnju, ne samo na bilateralnom nivou nego i šire, na regionalnom i pre svega za saradnju, razgovore i pregovore u okvirima UN. Jer ne treba zaboraviti da zahvaljujući UN 80 godina nemamo svetskog rata. Vučić je jasno stavio do znanja šta misli o određenim ponašanjima u međunarodnim odnosima. Jasno je rekao gde je Srbija, a posebno je podvukao da mi tuđe nećemo, ali svoje ne damo. Ne treba niko da se boji da ćemo ih napadati. Štitimo svoje nacionalne i državne interese onako kako nama to najviše odgovara - zaključuje Branković.

