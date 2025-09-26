Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pred Generalnom skupštinom UN još jedanput je predstavio Srbiju kao slobodarsku i nezavisnu državu koja oseća nepravdu izazvanu gaženjem međunarodnog prava i spremna je da brani svoje državne i nacionalne interese. Vučićeve poruke pred celim svetom mogu se smatrati oštrijim ili smelijim, ali one zapravo predstavljaju iznošenje istine bez kalkulacija i uz čvrsto oslanjanje na principijelnu poziciju Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Manevarski prostor

Vučić je na najvažnijoj svetskoj pozornici upozorio da Povelja UN nije napisana da služi jednom trenutku u istoriji već da izdrži zub vremena. On je rekao da je svet pred velikim geopolitičkim podelama i ponudio da Beograd bude mesto za dijalog svim sukobljenim stranama. U Vučićevom govoru posebno je naglašeno da je Kosovo i Metohija neodvojiv deo Srbije i da Srbi u južnoj pokrajini trpe teror i nasilje. On je objasnio da je Balkan mesto zajedničke odgovornosti i da je međunarodna zajednica koristila laži kako bi napala lidere Republike Srpske. Obraćanje je zaključio tvrdnjom da će Srbija i dalje ostati nezavisna i slobodna.

Bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović ocenjuje za Kurir da je Vučić u svom obraćanju uspeo da predstavi poglede Srbije na sadašnju haotičnu međunarodnu situaciju, na probleme koji su zaostali usled jednostrane politike Zapada prema nama poslednjih decenija i na čvrstu odbranu nezavisnosti, suvereniteta, vojne neutralnosti i naših odnosa sa svim velikim silama, regionima i državama.

- I u tom smislu je podsetio da je Srbija, iako mala po površini i po demografskoj snazi, uspela da se afirmiše kao uspešna zemlja između vetrova koji duvaju sa svih strana, i sa istoka i sa zapada, i sa severa i juga, i da kao takva pokaže da je moguće da jedna mala država zadrži svoju principijelnu poziciju prema međunarodnim problemima i čvrsto se osloni na međunarodno pravo i UN. Srbija je obogatila sebe i jačanjem odnosa s bivšim nesvrstanim zemljama, što joj daje širinu za disanje i prostor za manevrisanje. Takve poruke u govoru mora da su privukle pažnju i malih i velikih u međunarodnoj zajednici, a velikih posebno - smatra Jovanović.

Tuđe nećemo, svoje ne damo

On objašnjava da iskakanje pojedinih velikih sila iz novonastajućeg poretka, koji je još u povoju, ne može biti korisno za njih.

- I zbog toga će morati da se uzdržavaju od direktnih pretnji i agresija na pojedine zemlje. U ovom uskovitlanom svetu dobro je što se formiraju i jačaju jezgra država koje hoće da se očuva integritet UN i međunarodno pravo. I to je nešto što automatski mora da ide u korist malim zemljama kao što je Srbija - zaključuje Jovanović.

Bivši ambasador pri UN Branko Branković kaže za Kurir da je predsednik jasno i argumentovano poručio da će Srbija poštovati svoje državne i nacionalne interese i da neće dozvoliti da ih iko ugrožava.

